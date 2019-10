La rivelazione di Nagelsmann: "Di notte urlo indicazioni tattiche nel sonno"

Julian Nagelsmann rivela un retroscena che fa capire quanto sia maniacale nel suo lavoro: dà indicazioni ai suoi giocatori anche nel sonno.

La passione per allenare non ha limiti, neanche per Julian Nagelsmann. L'allenatore del è maniacale nel suo lavoro e in panchina non sta fermo un attimo. Anche a casa però la situazione è la stessa.

Nella conferenza stampa che ha anticipato la sfida tra i suoi 'Roten Bullen' e il , persa per 0-2 dai tedeschi, il tecnico 32enne ha raccontato un retroscena domestico piuttosto curioso.

Capita infatti che Nagelsmann anche mentre dorme urli indicazioni tattiche ai giocatori, ovviamente finendo per svegliare e disturbare il sonno anche della moglie.

“In piena notte spesso sveglio e spavento mia moglie perché, nel sonno, urlo indicazioni tattiche a qualche giocatore. Non me ne rendo conto, me lo racconta lei il giorno dopo un po’ infastidita, ed è comprensibile. Il problema è che capita piuttosto spesso...”.

Un'attenzione ai dettagli portata inconsciamente all'estremo. E chissà se ai giocatori del Lipsia ogni tanto di notte fischiano le orecchie...