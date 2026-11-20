Come guardare Monaco-Auxerre con una VPN
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Presentazione della partita
Il Monaco ospita l'Auxerre allo Stade Louis II per una partita di Ligue 1 importante per entrambe le squadre, che occupano posizioni opposte in classifica.
Il Monaco di Filipe Luis è settimo in Ligue 1 e deve conciliare gli impegni di campionato con una Conference League in cui ha ottenuto due vittorie consecutive contro Friburgo e Nordsjaelland. Il suo rendimento in campionato è stato altalenante, ma in casa resta una squadra difficile da battere.
L'Auxerre arriva a Monaco in un momento difficile. La squadra di Will Still ha perso tre delle ultime cinque partite di Ligue 1, subendo dieci goal. La pesante sconfitta per 5-1 contro lo Strasburgo e quella per 1-0 contro il Paris FC l'hanno lasciata al 14° posto in classifica: ha un gran bisogno di ottenere un risultato in trasferta.
I precedenti offrono ulteriori motivi di fiducia al Monaco, che ha vinto tre degli ultimi cinque incontri tra le due squadre, compresi il successo casalingo per 4-2 del febbraio 2025 e la vittoria per 3-0 sul campo dell'Auxerre nel settembre 2024.
L'Auxerre ha però battuto il Monaco in trasferta per 1-2 nel settembre 2025, dimostrando di poterlo mettere in difficoltà. Considerato come si è sviluppata la sua stagione da allora, quella vittoria sembra ormai un lontano ricordo.
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