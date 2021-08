Conference League, la Roma trova il Trabzonspor: Molde ko ai rigori

La prima avversaria della Roma in Conference League è il Trabzonspor: 1-1 al ritorno dopo il 2-2 dell'andata e turchi avanti dopo i calci di rigore.

La Roma pesca il Trabzonspor. Saranno i turchi gli avversari dei giallorossi nei playoff di Conference League, ultimo turno prima di entrare nella fase a gironi della competizione.

Dopo il 2-2 dell'andata a Trebisonda, il ritorno in Norvegia termina sull'1-1 sia ai tempi regolamentari che ai supplementari. Senza più la regola dei goal in trasferta, la gara finisce così ai calci di rigore, dove a prevalere è il Trabzonspor

Dopo il 2-2 della gara d'andata, la partita comincia con le due squadre più dedite alla fase difensiva piuttosto che a creare occasioni da goal. L'equilibrio viene spezzato al 57', quando Edgar Ie porta in vantaggio i turchi.

Il Trabzonspor cerca di conservare stoicamente il vantaggio che gli regalerebbe il passaggio del turno ma, nel corso del settimo minuto di recupero, Sigurdarson firma l'1-1: si va ai supplementari e poi ai rigori, e quest'ultimi sorridono al club di Trebisonda.

La Roma conosce dunque la sua primissima avversaria in Conference League, competizione che prende il via proprio a partire da questa stagione: l'andata è in programma giovedì 19 agosto e il ritorno una settimana più tardi, giovedì 26.