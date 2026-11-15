Mirabelli: "Juventus, prendi Calhanoglu". Come sta andando la trattativa per il rinnovo con l'Inter

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Hakan Calhanoglu e la Juventus: i bianconeri avevano fatto una chiamata a gennaio, con l'allora amministratore delegato Damien Comolli, ma alla fine il turco e l'Inter avevano scelto di proseguire insieme. In vista di giugno è una pista che può riaprirsi: per Massimiliano Mirabelli, che lo aveva portato al Milan, è un colpo che la Juventus deve fare.

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Milan, Inter e Juventus? L'idea che Hakan Calhanoglu possa giocare con tutte e tre le big di Serie A non sembra totalmente da escludere, dato che al momento non è arrivato il rinnovo con i nerazzurri e i bianconeri ci starebbero facendo più di un pensiero. Il turco è in scadena il 30 giugno 2027 e la Juventus sta valutando il colpaccio. A consigliarlo inoltre ai bianconeri è Massimiliano Mirabelli, colui che lo ha portato al Milan nel 2017 dal Bayer Leverkusen.

AFFARE CLAMOROSO - L'attuale direttore sportivo del Padova non ha dubbi sulla bontà del possibile acquisto di Calhanoglu da parte della Juventus: "Calhanoglu può far svoltare la Juventus. Al mio amico Carnevali - con lui la Juve è in ottime mani - direi di prenderlo subito, senza pensarci un secondo. Sarebbe un affare clamoroso per la Juve come per lo stesso Calhanoglu. Ai bianconeri manca un calciatore dalle sue caratteristiche. Per le qualità che ha può giocare fino a 40 anni: sarebbe un innesto cruciale".

I RETROSCENA - Nell'intervista a Tuttosport ha ripercorso anche gli anni al Milan e la trattativa per portarlo in Italia: "Ho iniziato a seguirlo quando lavoravo all’Inter. Non riuscimmo a prelevarlo dal Leverkusen per via di una causa in atto relativa a un suo doppio tesseramento in età minorile che gli costò la squalifica. Per questo parlo di “scommessa”: lo volli a tutti i costi al Milan anche se non giocava da un anno ed era, di fatto, fi nito fuori dai radar. Fui criticato tantissimo. Ma, ripeto, ero convinto di avere tra le mani un ragazzo dall’enorme potenziale. La discussione più grande, poi, riguardava il suo ruolo. Spendemmo ore con Montella e con Gattuso per capire in che porzione di campo potesse esprimersi al meglio. A Leverkusen aveva giocato dovunque: da mezzala, da trequartista e pure da esterno. Inizialmente, lo abbiamo fatto giocare sulla corsia di sinistra, col piede invertito, per permettergli di accentrarsi e andare al tiro. Ma per me era chiaro che avesse tutti i requisiti per diventare un grandissimo regista. Quando lo suggerii a chi di dovere mi diedero del pazzo…"

UN'IDEA DI COMOLLI - L'idea Calhanoglu non è nuova dalle parti di Torino. Già durante lo scorso gennaio la Juventus, la cui dirigenza faceva ancora capo a Damien Comolli, baveva effettuato dei sondaggi esplorativi per capire le volontà del regista, che veniva anche da un'estate tormentata con le continue voci di un possibile ritorno in Turchia. Sondaggi per un trasferimento estivo, che, alla fine, non si sono concretizzati, ma che segnalano un interesse già datato da parte dei bianconeri.

IL PUNTO SUL RINNOVO - Al momento la distanza tra la domanda di Calhanoglu e l'offerta dell'Inter sembra molto ampia. Il centrocampista turco ha messo i nerazzurri in cima alle sue priorità: vuole restare, ma alle sue condizioni, economiche e di durata. I nerazzurri non sarebbero disposti a offrire un contratto fino al 2029 allo stesso ingaggio (6,5 milioni di euro all'anno). A pesare su questa decisione ci sono sia l'esigenza di abbassare il monte-ingaggi che l'età del calciatore, che a febbraio compirà 33 anni e nelle ultime stagioni è stato spesso alle prese con problemi muscolari.

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LA VOLONTÀ DI CALHANOGLU - Dal canto suo il turco si sente ancora un elemento importante per l'Inter e avrebbe detto no a un rinnovo al ribasso. Al momento non si tratta di una chiusura definitiva, ma Marotta e Baccin dovranno cercare di mediare per venire incontro alle richieste del calciatore. Con la Juventus che rimane in agguato, consapevole tuttavia che la buona riuscita dell'operazione dipenderà non solo dall'Inter e da Calhanoglu, ma anche dal piazzamento in classifica: serve qualificarsi alla prossima Champions League.