La miocardite ferma Blind, il cardiologo: "Stop dai 3 ai 6 mesi"

Daley Blind dovrà osservare un periodo di stop dai 3 ai 6 mesi per l'infiammazione al miocardio. Lo ha affermato il cardiologo Otto Kamp.

Un'infiammazione al miocardio terrà lontano dai campi Daley Blind per diversi mesi. Il centrale dell' ha annunciato ieri il problema al cuore che lo ha afflitto nelle ultime settimane e che ora lo costringerà a un riposo che può durare dai 3 ai 6 mesi.

A dichiararlo è il cardiologo Otto Kamp, che è stato intervistato dal ‘De Telegraaf’ e ha parlato delle condizioni del difensore dell'Ajax, al quale è già stato installato un defibrillatore sottocutaneo quando è stato operato.

“Il recupero può andare dai 3 ai 6 mesi. Un’infezione da virus può diffondersi attraverso lo sforzo nell’esercizio. Il defibrillatore sottocutaneo tiene sotto controllo il cuore nel caso l’infiammazione dovesse ritornare o peggiorare”.

Il cardiologo ha anche spiegato le cause dell'infiammazione e le possibili conseguenza che questa può portare a Blind.

"L’infiammazione è solitamente causata da virus o batteri, ma può anche essere una reazione fisica. Ci sono tre possibile esiti: un recupero completo, un danno minore o un danno progressivo che deteriora la funzione cardiaca”.

La tifoseria dell'Ajax ha dedicato prima del match con l'ADO Den Haag uno striscione al proprio difensore, che prima della partita è sceso in campo in campo per augurare il meglio ai suoi compagni.