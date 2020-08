Millico ancora non convocato: "Longo voleva mettergli le mani addosso"

Millico è rimasto fuori dai convocati anche per Bologna-Torino. L'agente rivela: "Ha reagito perché Longo voleva mettergli le mani addosso".

Il finale di stagione ha regalato la salvezza al , ma non di certo l'uscita definitiva dalle turbolenze interne: Simone Edera e Vincenzo Millico non erano stati convocati per la sfida con la , colpa di una frase galeotta pronunciata durante un allenamento.

"Cosa proviamo a fare i rigori, tanto non arriviamo mai in area avversaria".

Parole che avevano fatto infuriare Moreno Longo, il quale li aveva tagliati dalla lista degli arruolabili: contro il c'è stato il rientro di Edera, non quello di Millico con cui, a quanto pare, si sarebbe rischiato addirittura il contatto fisico.

Almeno a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Tuttosport' dall'agente del ragazzo, Gaetano Paolillo.

"Millico si è subito scusato con Longo, ma la sua reazione è scaturita da una provocazione. Perché l’allenatore non lo ha spiegato? Longo è andato a muso duro contro il ragazzo che si stava riferendo a una cosa detta da un suo compagno. Poi lo stesso Longo gli ha detto di volergli mettere le mani addosso e il ragazzo ha risposto 'ma che allenatore sei?'".

Longo - che non rimarrà alla guida dei granata - ha tirato le orecchie pubblicamente a Millico in più di una circostanza, comportamento che l'entourage del giocatore non ha gradito.

"Longo dovrebbe smetterla di parlare di Vincenzo: se vuoi lavare i panni sporchi in casa non ti presenti due volte in conferenza a screditare un ragazzo di 19 anni. Ha fatto passare un messaggio orribile a proposito del giocatore, che è sempre stato rispettoso ed educato con tutti, tant’è che i senatori dello spogliatoio gli vogliono un gran bene".

Secondo Paolillo sarebbe bastata una reprimenda in privato senza consegnare Millico alla mercé dell'opinione pubblica.