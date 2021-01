Milan-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan ospita il Torino nel 17° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 9 gennaio 2021

9 gennaio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN1

Streaming: DAZN

Reduce dalla sconfitta interna patita contro la , la prima del suo campionato, il Milan si appresta a tornare in campo per affrontare il Torino in un match del diciassettesimo turno di che mette in palio punti pesanti.

Da un lato i rossoneri si presenteranno all’appuntamento comunque da capolista e saranno chiamati a ripartire e a difendere il loro primato, dall’altra ci saranno i granata che, a causa di un avvio di stagione estremamente complicato, si sono riscoperti impelagati nella lotta per non retrocedere.

Per gli uomini di Stefano Pioli, che prima di cadere contro la Juventus erano imbattuti in campionato dallo scorso 8 marzo, sono 37 i punti in classifica, frutto di undici vittorie, quattro pareggi e appunto un unico ko.

Solo 12 invece i punti messi in cascina dalla squadra di Marco Giampaolo che però è reduce da quattro risultati utili consecutivi (i pareggi contro , e ed il successo esterno sul campo del ).

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 149 tra le due compagini in Serie A. Il bilancio complessivo vede i rossoneri avanti in virtù dei 59 successi a fronte dei 56 pareggi e delle 33 affermazioni granata.

In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-TORINO

Si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, ovviamente a porte chiuse così come imposto dalla pandemia, Milan-Torino, sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20,45.

La partita che vedrà protagoniste Milan e Torino sarà trasmessa in diretta da DAZN. Gli abbonati, potranno quindi seguire la sfida sulle smart tv compatibili con la app e su tutti gli altri televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, o in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite).

Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

La telecronaca della partita sarà a cura di Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà di Simone Tiribocchi.

Essendo trasmessa da DAZN, Milan-Torino sarà ovviamente visibile in . Sarà quindi possibile seguire la gara su dispositivi come pc o notebook collegandosi al sito ufficiale di DAZN, o su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l’app compatibile con i sistemi iOS e Android.

Dopo il triplice fischio finale saranno disponibili gli highlights della sfida, oltre che l’evento integrale on demand.

C’è un altro modo per non perdersi un solo istante di. Vi racconteremo tutte le fasi della sfida del Meazza dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Stefano Pioli dovrà fare i conti con una lunga lista di indisponibili, ma potrà contare su Tonali che, scontato il turno di squalifica, si prenderà un posto in mediana al fianco di Kessié. In attacco, con Rebic e Ibrahimovic ai box, ancora Leao punta con Castillejo, Calhanoglu e uno tra Brahim Diaz o Hauge a supporto. Calabria torna terzino.

Marco Giampaolo si affiderà invece ad un 3-5-1-1 nel quale Singo e l'ex Ricardo Rodriguez dovrebbero essere chiamati a presidiare gli esterni, con Lukic, Rincon e Linetty che comporranno invece il trio di mediana. In attacco, la spalla dell’intoccabile Belotti dovrebbe essere ancora Gojak che è in leggero vantaggio su Verdi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Leao.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Gojak; Belotti.