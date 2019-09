Milan, Theo Hernandez sorprende tutti: "Non conoscevo Giampaolo"

Theo Hernandez ha raccontato i suoi primi mesi al Milan dopo l'infortunio e il suo pensiero su Marco Giampaolo: "È molto aggressivo, molto intenso".

Pronto a tornare presto a disposizione della squadra dopo l'infortunio che lo ha fermato nel match di International Champions Cup contro il in estate, Theo Hernandez ha parlato dei suoi primi mesi in rossonero a ' TV'.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il francese ha voluto rassicurare tutti i propri tifosi sulle sue condizioni fisiche. L'ex non vede l'ora di tornare.

"Sto molto bene, a mio agio, il recupero procede lentamente ma in maniera positiva. Ho molta voglia di tornare a giocare".

Ad attirare l'attenzione è stata però la battuta riservata a Marco Giampaolo e con la quale Theo Hernandez ha lasciato tutti a bocca aperta.

"Non conoscevo Giampaolo ma è un allenatore molto bravo. In allenamento è molto aggressivo, molto intenso. Con lui e con questa rosa faremo buone cose".

Di tempo per conoscere a fondo il nuovo tecnico rossonero ora Theo Hernandez ne avrà invece in abbondanza. Intanto a essere speciale è il rapporto che si è già creato con in compagni.