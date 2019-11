Milan, Theo Hernandez avvisa Ronaldo: "Ci vediamo presto"

In vista di Juventus-Milan Theo Hernandez manda un messaggio social a Cristiano Ronaldo ricordato il passato comune al Real Madrid.

La stagione del è stata tortuosa fino ad ora, ma una delle note più positive per i rossoneri è rappresentata da Theo Hernandez: il terzino spagnolo, in prestito dal , sta inanellando una serie di ottime prestazioni e domenica sera contro la sarà uno dei titolarissimi.

Oltre alla spinta sulla fascia, il terzino classe '97 ha contribuito alla causa rossonera con 2 goal e 1 assist nel campionato italiano. Nella giornata di oggi ha voluto mandare un messaggio ad un altro calciatore che sarà fra i protagonisti della sfida dell'Allianz Stadium': sul suo profilo 'Twitter' Theo Hernandez ha voluto avvisare Cristiano Ronaldo che domenica sera si sarebbero rivisti, condividendo delle foto del periodo trascorso insieme a Madrid.

Lo spagnolo ed il fuoriclasse portoghese prima di essere avversari erano stati compagni di squadra al Real Madrid nella stagione 2017/18. Hernandez ha voluto ricordare così quei momenti passati insieme e chissà che in futuro le loro strade non possano incrociarsi di nuovo: il terzino iberico è, infatti, in prestito al Milan e che la Juventus si stia guardando intorno per un vice Alex Sandro è ormai risaputo.