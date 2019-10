Milan, Pioli annuncia: "Caldara non sta bene, ha un dolore al tendine"

Nella conferenza stampa prima di Roma-Milan Pioli ha fatto il punto sulla situazione Caldara: "Ha giocato con la Primavera, ancora non sta benissimo".

Nella conferenza stampa in previsione della partita contro la , il neo-allenatore del Stefano Pioli ha dato degli aggiornamenti sul recupero di Mattia Caldara. Il difensore bergamasco, reduce dalla rottura del legamento crociato, sta facendo dei test con la Primavera rossonera prima di tornare a disposizione di allenatore e compagni.

"Caldara ancora non sta benissimo, ha giocato un tempo con la Primavera, ieri era ancora un po' dolente al tendine. Spero di averlo al più presto a disposizione"

Il pieno recupero dall'infortunio procede, però, a rilento per l'ex difensore di e : la scorsa settimana ha disputato 45' di gioco con la Primavera del Milan, ma le sue condizioni non sono appare ancora incoraggianti.

Il dolore al tendine è ancora una presenza ingombrante per Caldara e la prima presenza in con la maglia rossonera rimane un miraggio. Pioli spera comunque di averlo a disposizione il prima possibile, conscio del fatto che Caldara in versione 2017/2018 farebbe molto comodo alla sua squadra.

Il difensore lombardo peraltro contro la si era reso protagonista dell'errore che era costato il goal ai rossoneri. La sua avventura con la squadra che vanta di aver avuto fra le proprie fila difensori italiani come Maldini, Baresi, Nesta e Costacurta, per il momento non sta procedendo con la stessa fortuna che ha baciato i suoi illustri predecessori.

Lo staff medico rossonero non vuole forzare i tempi, per recuperare Mattia Caldara nel migliore dei modi. Intanto, però, Stefano Pioli non potrà contare sul difensore bergamasco nemmeno per la difficile trasferta dell'Olimpico.