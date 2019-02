Milan, Piatek è un cecchino: 3 goal nei primi 3 tiri in porta

Krzysztof Piatek è il giocatore che ha segnato più volte il primo goal del match in campionato, ben 8 volte: super impatto con la maglia del Milan.

Il Milan cambia pelle con il mercato di gennaio: dopo la super prestazione offerta contro il Napoli, Krzysztof Piatek va ancora a segno nel big match di giornata contro la Roma: un impatto devastante del centravanti polacco con il nuovo club.

Piatek si conferma un vero e proprio cecchino: l'ex Genoa ha segnato tre goal con i suoi primi tre tiri nello specchio della porta con la maglia rossonera in tutte le competizioni. Il classe '95 stupisce anche per la cattiveria con cui attacca la profondità e per il tempismo delle giocate, i numeri 'monstre' di questa stagione parlano per lui.

Il nuovo numero 19 del Milan è l'uomo che sblocca gli equilibri: è infatti il giocatore che ha segnato più volte il primo goal del match in questa serie A, ben 8 volte.

A conferma di un rendimento sopra la media arriva anche un'altra statistica: tra i quattro giocatori dei cinque principali campionati europei che hanno segnato almeno 22 goal in questa stagione in tutte le competizioni, Piatek è quello che ha giocato meno partite (24 presenze).