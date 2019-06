Milan, ora è ufficiale: Massara è il nuovo direttore sportivo

Ora è ufficiale: Frederic Massara è il nuovo direttore sportivo del Milan. Dopo Boban e Maldini, i rossoneri completano il quadro dirigenziale.

Frederic Massara è il nuovo direttore sportivo del . Mancava solo l'ufficialità, ora è arrivata. L'ex , club in cui ha lavorato fino al mese scorso, entra ora a far parte dell'organigramma rossonero.

"AC Milan comunica che affiderà, a partire dal 1° luglio p.v., il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra a Frederic Massara, il quale riporterà direttamente al Direttore Sviluppo Strategico Area Tecnica del Club, Paolo Maldini".

Massara lavorerà a stretto contatto con Paolo Maldini, direttore tecnico. Ha lavorato in precedenza anche con Suning e quindi anche con l' .

Il 50enne nativo di , che vanta oltre 200 presenze da calciatore professionista tra e B, entrerà a far parte del Milan "per tutte le operatività tecnico-sportive", come riporta il comunicato ufficiale del club.

Massara ha ricevuto anche il benvenuto di Paolo Maldini, che lo ha definito un valore aggiunto.

"Siamo molto felici di accogliere Frederic nel nostro team di lavoro. Grazie alla sua preparazione, serietà e professionalità sarà un valore aggiunto per il Milan e sarà funzionale alle strategie da intraprendere nel nostro percorso di crescita".

I rossoneri, dopo l'arrivo di Boban e la conferma di Maldini, completano così il quadro dirigenziale.