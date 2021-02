Milan, Mandzukic salta il derby: problema muscolare

Stefano Pioli perde il croato per la sfida contro l'Inter. Aveva saltato anche il derby di Coppa Italia.

Problema per il Milan alla vigilia del derby. Stefano Pioli perde infatti Mario Mandzukic a causa di un poblema muscolare dell'ultimo minuto.

Guarda Milan-Inter in streaming su DAZN: attiva il tuo abbonamento

Come riporta 'Sky Sport', il croato non potrà prendere parte alla sfida contro l'Inter. Il numero nove aveva appena esordito da titolare.

Si tratta del secondo forfait stagionale per Mandzukic, che non aveva giocato nemmeno il derby di Coppa Italia del 26 gennaio per un problema alla caviglia.

L'assenza di Mandzukic si aggiunge a quelle di Bennacer, Brahim Diaz e Maldini.