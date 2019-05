Milan, Leonardo pronto a dimettersi: c'è la tentazione PSG

Leonardo potrebbe dimettersi, in queste ore, da direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan: spunta un possibile ritorno al PSG.

Per usare una frase molto cara a Gennaro Gattuso in questi mesi, il si lecca le ferite: niente qualificazione in ma solo quinto posto e tanta delusione per non aver centrato l'obiettivo, a un certo punto possibile quando l' ha messo paura all' con il goal del momentaneo pareggio, prima del definitivo 2-1 di Nainggolan.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A nulla è valsa la vittoria di Ferrara contro la , peraltro sofferta per via della voglia dei padroni di casa di non concedere nulla nonostante non avessero più grandissimi stimoli e una salvezza in cassaforte già da diverse giornate.

Di solito, in casi del genere, uno o più cicli finiscono per lasciare spazio a nuovi protagonisti: secondo 'La Gazzetta dello Sport' è davvero agli sgoccioli quello di Leonardo, pronto a dimettersi proprio in queste ore dopo nemmeno un anno dal ritorno a Milano.

Da Milanello non filtrano segnali di rottura con l'amministratore delegato Ivan Gazidis ma, l'esistenza di contrasti di vedute tra i due per le scelte future da prendere, è assodata: idee diverse, non coincidenti, che stanno facendo propendere il brasiliano verso l'addio, reso ancor più amaro dai risultati sportivi.

Leonardo non dovrebbe rimanere 'disoccupato' per molto tempo: per lui si parla di possibile ritorno al dopo il biennio fruttuoso passato a Parigi dal 2011 al 2013, periodo nel quale creò buona parte dell'ossatura della squadra attuale con gli acquisti di Thiago Silva, Marquinhos e Cavani su tutti.

L'articolo prosegue qui sotto

Pesò e non poco una spallata a un arbitro in un PSG-Valenciennes che gli costò una lunga squalifica, motivo scatenante della separazione.

E il Milan? Gazidis ha esternato la delusione per la mancata qualificazione nell'Europa che conta, lasciando intendere tra le righe come qualcosa di grosso, anche a livello dirigenziale, stia per accadere. Il prescelto del sudafricano per il ruolo di direttore sportivo è Luis Campos, ex e attuale dirigente del : se dovesse arrivare la fumata bianca, salirebbero le quotazioni di Leonardo Jardim per la panchina.

Da capire cosa farà, invece, Paolo Maldini: il suo futuro è da decifrare e soltanto nei prossimi giorni, se non ore, ne sapremo di più.