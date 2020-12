Milan, infortunio per Saelemaekers: salta anche la Juventus

Non arrivano buone notizie per Pioli: lesione al retto femorale, Saelemaekers salta Milan-Juventus. Prosegue il recupero di Ibrahimovic.

Non sono buone le notizie che arrivano dall'infermeria del , con Pioli che rischia di iniziare il 2021 così come ha finito il 2020, ovvero in piena emergenza.

Oltre a Zlatan Ibrahimovic, il cui recupero prosegue senza intoppi ma che non dovrebbe tornare in campo prima di metà gennaio, secondo quanto riporta 'Milan News' si è fermato anche Saelemaekers.

L'esterno belga nell'ultima partita giocata contro la ha riportato una lesione al muscolo retto femorale e le sue condizioni verranno rivalutate tra 7-10 giorni.

Saelemaekers quindi salterà sicuramente sia la trasferta di che le successive gare contro e .

Assente ancora per almeno un paio di settimane anche Bennacer, il cui recupero procede bene e senza complicazione. Una rivalutazione verrà effettuata anche in questo caso tra una settimana. Completamente recuperato invece Kjaer.