Milan, infortunio Paquetà: escluse lesioni, solo una contrattura

Uscito malconcio dalla sfida con l’Inter, Paquetà è stato sottoposto agli esami del caso: escluse lesioni, ma dovrebbe saltare il Torino.

Messa alle spalle la sconfitta patita nel derby contro l’ , il è tornato al lavoro per preparare la sfida che giovedì sera lo vedrà impegnato sul campo del per il match valido per il quinto turno del campionato di .

Per la gara dell’Olimpico Grande Torino, Marco Giampaolo dovrà quasi certamente rinunciare a Paquetà. Il centrocampista brasiliano, uscito malconcio dalla ‘stracittadina’ è alle prese con un problema muscolare che potrebbe costringerlo a rispettare almeno un turno di stop.

Secondo quanto riportato da Sky, Paquetà nella mattinata di lunedì si è sottoposto agli esami del caso i quali hanno escluso lesioni ai flessori della coscia sinistra. Il gioiello rossonero ha riportato una contrattura muscolare e quindi il suo è un infortunio è da considerarsi di lieve entità.

Con ogni probabilità non verrà quindi rischiato per la trasferta di Torino, ma potrebbe tornare a disposizione per la successiva sfida in programma a San Siro domenica prossima contro la .