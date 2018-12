Milan, Higuain non segna più: a secco da 7 gare

Gonzalo Higuain non riesce a buttarla dentro: l'ultimo goal risale al 28 ottobre, da allora solo delusioni e prestazioni non convincenti.

Che fine ha fatto Gonzalo Higuain? A chiederselo sono in primis i tifosi del Milan, seguiti da tutti gli appassionati del mondo del calcio: l'argentino sta vivendo uno dei periodi più bui di tutta la sua carriera, tanto da far accendere la spia rossa dell'allarme sul proprio rendimento.

Con quella di Bologna, sono diventate sette le partite in cui il 'Pipita' non è riuscito a trovare la via del goal, diventato tutto ad un tratto una chimera: il 28 ottobre scorso l'ultima gioia, nel 3-2 rifilato alla Sampdoria a San Siro. Da quel momento il nulla più assoluto.

A rendere tutto più complicato ci ha pensato la notte folle dell'11 novembre contro la sua ex Juventus, condita da un rigore sbagliato e dall'espulsione finale, dettata dalla grande voglia di far male ai suoi vecchi compagni e prendersi una rivincita nei confronti di Cristiano Ronaldo, il suo sostituto in bianconero. Una voglia trasformatasi, purtroppo per lui, in pura rabbia.

Due giornate di squalifica che hanno contribuito a frenarlo ulteriormente: il rientro contro il modesto Dudelange con due assist ma zero goal, una rarità per un predatore d'area come lui che della rete ha saputo fare una stupenda normalità, a cui ha abituato tutti i suoi tifosi.

Non quelli del Milan: appena cinque quelle in campionato con il girone d'andata volato quasi completamente via, ben sette in meno rispetto al capocannoniere Piatek, uno costato al Genoa appena 4 milioni e destinato a prendersi la scena non solo attuale ma anche dei prossimi anni.

Anche a Bologna, Gonzalo è mancato proprio in quello che dovrebbe riuscirgli meglio: tanta corsa, sacrificio e innumerevoli recuperi del pallone che lo hanno tenuto per diverso tempo lontano dall'area di rigore avversaria, limitandolo in fase offensiva.

Per un Milan da Champions League servirà il miglior Higuain: altrimenti il rischio di un'altra annata senza la coppa più importante è del tutto reale.