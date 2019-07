Milan, Gabbiadini punge Giampaolo: "I suoi schemi sono da robot"

L'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini non apprezzava gli schemi di Giampaolo: "Non è stato facile entrare nei suoi meccanismi".

Dopo l'avventura inglese al Manolo Gabbiadini è tornato in durante il mercato di gennaio per vestire la maglia della : l'attaccante non è riuscito però ad ambientarsi alla corte di Marco Giampaolo, che a fine stagione ha lasciato i blucerchiati per guidare il .

Il giocatore italiano ha parlato al ''Il Secolo XIX' degli schemi dell'attuale allenatore rossonero, sottolineando la rigidità dei movimenti imposti:

"Entrare nei meccanismi di Giampaolo, molto schematici, quasi da robot, non è stato facile. Però non reputo il mio semestre disastroso, ho anche fatto 4 goal e qualche assist, se altri danno un giudizio negativo non lo so, io penso aver fatto il mio per quanto in poco tempo e in un momento difficile della stagione visto che nel finale siamo un po’ calati".

Gabbiadini ora dovrà convincere il nuovo tecnico Di Francesco per ritagliarsi un posto da titolare nella Sampdoria: