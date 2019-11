Milan, doppio k.o. dell'ultimo minuto: Duarte e Rodriguez non convocati

Oltre agli squalificati Bennacer e Calhanoglu e a Borini e Castillejo, il Milan per il Napoli perde altri due giocatori: fuori Duarte e Rodriguez.

Alle difficoltà chesta fronteggiando da quando è sulla panchina delsi aggiungono gli infortuni. E alla vigilia della sfida contro il , il tecnico perde altri due giocatori per forfait.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Nella lista dei convocati non figurano infatti i nomi di Leo Duarte e Ricardo Rodriguez, che non prenderanno dunque parte alla gara in programma domani alle ore 18.00 a San Siro.

⚽ #MilanNapoli ⚽



21 Rossoneri available for Saturday 🏟



Il Mister ne convoca 21 per domani 🏟#SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/Smkiiin3Ae — AC Milan (@acmilan) November 22, 2019

Secondo quanto riporta 'Milannews', i due non sarebbero a disposizione a causa di problemi fisici. Si aggiungono alla lista degli indisponibili che già vede Borini e Castillejo, più gli squalificati Calhanoglu e Borini.

Poteva risultare pesante soprattutto l'assenza di Duarte, titolare nell'ultima gara contro la data l'indisponibilità di Musacchio. L'argentino è però tornato a disposizione e probabilmente farà coppia con Romagnoli.