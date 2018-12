Milan, Cutrone: "Ho chiesto scusa a Gattuso e alla squadra"

Patrick Cutrone fa ammenda dopo il cambio di Bologna: "Nel nervosismo ho sbagliato ma mi sono chiarito con tutti. Il rapporto con Higuain è ottimo".

La sostituzione con Castillejo in quel di Bologna, ha fatto scattare qualcosa in Patrick Cutrone: l'attaccante del Milan ha reagito in maniera negativa al cambio, forse condizionato dalla situazione di punteggio e dal momento poco felice che sta attraversando la squadra.

Un episodio su cui è tornato lo stesso 20enne, intervenuto a margine della festa organizzata per il settore giovanile rossonero. A 'Sky Sport 24', Cutrone ha ammesso di aver fatto ammenda e di aver chiesto scusa ai compagni di squadra e a mister Gattuso.

"Ho sbagliato nel nervosismo che ho avuto ed è giusto che il mister mi parli. Abbiamo parlato e ci siamo chiariti, ho chiesto scusa a lui e al gruppo. Non c’era tanto da chiarire in realtà, era già tutto finito dopo la partita. Ho sbagliato e mi prendo le mie colpe, però quel gesto lì è stato dettato dalla voglia di vincere e aiutare i compagni, niente di più".

Alla base della reazione, un malinteso che ha finito col creare questa strana situazione.

"C’è stato un malinteso perché mi ero fatto male e pensavo che il cambio fosse perché non stavo bene, ma in realtà stavo bene. Però tutto chiarito, non è successo niente". L'articolo prosegue qui sotto

Con il partner d'attacco Higuain è tutto rose e fiori, al netto delle difficoltà del 'Pipita' di trovare la via del goal.

"Il nostro rapporto è stato, è e sarà sempre bello. Mi aiuta sempre e mi dà consigli. Purtroppo in queste ultime partite non siamo riusciti a segnare, cercheremo di farlo nuovamente. Convincere Gattuso a farci giocare insieme? Certamente, perché Higuain mi aiuta tanto in campo e giocare con lui è bello".

Contro la Fiorentina, Cutrone dovrebbe però partire dalla panchina: Gattuso pensa al 4-3-3 con Suso e Castillejo sulle fasce e Higuain al centro dell'attacco. Scelta dettata dalle assenze per squalifica di Kessié e Bakayoko, unite agli infortuni di Biglia e Bonaventura: a scendere in campo saranno Mauri e Bertolacci, assieme a Calhanoglu nel ruolo di interno.