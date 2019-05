Milan, contatti Di Francesco-Leonardo: salgono le quotazioni dell'ex Roma

Crescono le possibilità di vedere Di Francesco sulla panchina del Milan la prossima stagione: l'ex Roma avrebbe incontrato Leonardo a Milano.

Un finale di stagione ancora tutto da scrivere e un futuro da iniziare a programmare. Le prossime settimane in casa saranno le più delicate, nonché decisive, sia in campo che fuori, dove i rossoneri sono alla ricerca dell'allenatore giusto al quale affidare la squadra in vista del prossimo anno.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Anche in caso di conquista del quarto posto e di un conseguente piazzamento in , la permanenza di Gennaro Gattuso al Milan pare infatti al momento assai improbabile, con il Diavolo che nelle ultime ore ha provato a sondare con maggiore insistenza la pista che porta a Eusebio Di Francesco.

Stando a 'La Gazzetta dello Sport', l'ex tecnico della nei giorni scorsi era presente a Milano, dove pare abbia incontrato di persona Leonardo. Salgono dunque le quotazioni relative a un possibile insediamento del tecnico abruzzese sulla panchina rossonera, con Di Francesco pronto a cogliere questa occasione per rilanciarsi dopo l'esonero dalla Roma.

Il nome dell'ex giallorosso non è però l'unico sulla lista della dirigenza del Milan. Il Diavolo continua infatti a monitorare anche i profili di Gian Piero Gasperini, Marco Giampaolo, Leonardo Jardim e Maurizio Sarri, anche se la strada che porta a quest'ultimo, ad oggi, pare la meno percorribile.