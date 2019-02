Milan, Caldara in gruppo: sabato in campo con la Primavera

Mattia Caldara si è allenato in gruppo per il secondo giorno di fila: previsto il suo ritorno in campo con la Primavera del Milan per sabato.

Prosegue la marcia d'avvicinamento verso il ritorno di Mattia Caldara sui campi da gioco: fermo da fine ottobre a causa di una "lesione parziale del tendine achilleo e lesione della giunzione mio-tendinea del muscolo gemello mediale del polpaccio destro", si intravede ormai la luce alla fine del tunnel.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come rivelato da 'Sky Sport', il difensore del Milan si è allenato insieme al resto dei compagni per il secondo giorno consecutivo, destando ottime impressioni a Gennaro Gattuso che prima preferirebbe testarlo con la Primavera rossonera.

L'articolo prosegue qui sotto

Più che probabile una sua convocazione per il match di sabato in programma contro il Palermo, un po' come avvenuto con Andrea Conti per il recupero successivo alla rottura del legamento crociato.

In caso di sensazioni positive, non è da escludere una chiamata per Chievo-Milan di sabato 9 marzo alle ore 20.30: si tratterebbe di un ritorno importante che consentirebbe al tecnico calabrese di poter contare su un'alternativa di lusso in difesa.

Caldara è ancora alla ricerca del primo gettone in campionato con la nuova maglia: soltanto un'apparizione stagionale ma in Europa League, nella gara d'esordio sul campo del Dudelange dove rimase in campo per tutti i novanta minuti.