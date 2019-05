Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: Piatek titolare

Nel Milan spazio per Paqueta e Biglia a centrocampo, c'è Zapata in difesa. Bologna con Palacio e Svanberg, dal 1' anche Sansone.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, C. Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Lyanco, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar, Svanberg; Orsolini, Palacio, Sansone

Si chiude il 35esimo turno di con una gara fondamentale per entrambe. A San Siro il Milan deve vincere a tutti i costi per puntare ancora alla , mentre il Bologna vuole avvicinarsi alla matematica salvezza con i tre punti.

Gattuso si affida a Piatek prima punta nel suo 4-3-3, con Calhanoglu e Suso esterni d'attacco. A centrocampo c'è Biglia con Paquetà e Kessiè, mentre Zapata e Musacchio sono i centrali davanti a Donnarumma. Terzini Abate e Rodriguez.

Anche il Bologna in campo con il 4-3-3, dove Palacio, Sansone e Orsolini saranno i tre attaccanti. Chance per Svanberg a centrocampo con Poli e Pulgar, mentre Dijks e Calabresi sono i terzini. In porta spazio per Skorupski, difeso da Lyanco e Danilo.