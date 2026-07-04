Messico vs Inghilterra: dettagli della partita

Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Mexico City Stadium

Il calcio d'inizio è previsto per il 6 luglio 2026 alle 02:00 GMT (22:00 EST del 5 luglio).

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I Tre Leoni affrontano la loro vetta più dura nella leggendaria fortezza del calcio.

Negli ottavi di finale il Messico, co-padrone di casa, ospita l’Inghilterra all’altitudine di Città del Messico. Javier Aguirre guida un “El Tri” in forma, deciso a sfruttare il fattore campo per raggiungere i quarti.

Di fronte una tenace Inghilterra guidata da Thomas Tuchel. I Tre Leoni hanno superato un turno precedente ricco di suspense grazie a un guizzo finale. Ora dovranno affrontare i 2.200 metri di altitudine e il caldo estivo, una prova decisiva per la loro condizione fisica e tattica.

Il percorso di El Tri e dei Tre Leoni

Finora il Messico ha dominato il torneo con un percorso perfetto. Dopo aver dominato il girone con tre vittorie su Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, la squadra di Aguirre ha travolto l’Ecuador 2-0 negli ottavi grazie alle reti nel primo tempo di Julián Quiñones e Raúl Jiménez. El Tri è ancora imbattuto e non ha subito gol in quattro gare, rompendo un digiuno di 40 anni nei playoff.

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L’Inghilterra, invece, ha faticato: dopo il Gruppo L, ha rischiato l’eliminazione contro la Repubblica Democratica del Congo. Sotto per il gol di Brian Cipenga al 7’, gli inglesi hanno sofferto fino a quando il capitano Harry Kane ha siglato una doppietta nel finale: 1-1 al 75’ e 2-1 all’86’, portando a cinque le sue reti nel torneo.

Test di adattamento all’altitudine e dubbi sugli infortuni condizioneranno le scelte di formazione.

In vista del big match, le scelte tattiche dipendono soprattutto dagli aggiornamenti medici. L’Inghilterra teme per Declan Rice, uscito con un problema al bicipite femorale dopo aver giocato da terzino contro la Repubblica Democratica del Congo. Il centrocampista ha svolto solo lavoro leggero e resta in dubbio. A complicare ulteriormente i piani di Tuchel ci sono Reece James del Chelsea e Jarell Quansah del Bayer Leverkusen, fermi per problemi più seri ai flessori e alla caviglia.

Il Messico arriva invece con una rosa titolare in perfetta forma. Aguirre deve solo scegliere se lanciare la giovane promessa Gilberto Mora per sfruttare la sua energia in verticale contro una difesa inglese che potrebbe pagare lo sforzo.

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Il duello si gioca tra il pressing alto messicano e la capacità inglese di mantenere il possesso.

Il Messico punterà su un pressing alto e intenso per bloccare gli ospiti nella loro metà campo e sfruttare l’altitudine. Quiñones e Jiménez guideranno l’azione, tagliando le linee di passaggio e creando sovraccarichi in area.

Tuchel punterà a mantenere il possesso, rallentare il ritmo e affidarsi a Bellingham in mediana. L’Inghilterra cercherà di contenere l’impatto iniziale, per poi colpire in contropiede alle spalle dei terzini messicani e servire il letale Kane.

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Schemi collaudati alla prova del fuoco

Il Messico mette alla prova il proprio imbattibile muro difensivo contro un fuoriclasse come Harry Kane, capace di sfruttare anche mezza occasione per decidere un match ad eliminazione diretta.

L’Inghilterra dovrà mantenere la compattezza per 90 minuti estenuanti; ogni errore in marcatura, come quello contro la Repubblica Democratica del Congo, verrà punito da un pubblico ostile e dall’attacco affilato di El Tri.

Probabile formazione del Messico contro l’Inghilterra

Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Romo, Lira, Mora; Alvarado, Jiménez, Quinones

Probabile formazione dell’Inghilterra contro il Messico

Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Statistiche chiave Messico-Inghilterra

Il Messico, co-organizzatore del torneo, ha giocato quattro delle sue partite nell’iconico Estadio Azteca e non ha mai perso una partita di Coppa del Mondo in questo stadio (8 vittorie, 2 pareggi).

Il Messico può diventare solo la seconda squadra, dopo l’Italia 1990, a restare imbattuta nelle prime cinque gare di un Mondiale.

Il capitano inglese Harry Kane, con 5 gol nel torneo, è ora il miglior marcatore inglese ai Mondiali con 13 reti.

L'Inghilterra di Tuchel punta sul possesso palla, mentre il Messico di Aguirre preferisce un gioco più diretto e intensità in transizione.

L’Inghilterra arriva all’incontro con quattro successi di fila contro il Messico, l’ultimo nel 1986.

Convocati Messico (26 giocatori)

Portieri: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo

Difensori: Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Mateo Chávez

Centrocampisti: Erik Lira, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Edson Álvarez, Obed Vargas, Gilberto Mora, Luis Chávez

Attaccanti: César Huerta, Alexis Vega, Julián Quiñones, Guillermo Martínez, Armando González, Santiago Giménez, Raúl Jiménez

Rosa dell’Inghilterra composta da 26 giocatori

Portieri: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Difensori: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Centrocampisti: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Attaccanti: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Notizie sulla squadra e formazioni

Il Messico, guidato da Javier Aguirre, non ha al momento infortuni o squalifiche confermate e non ha ancora diffuso una probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili prima del calcio d’inizio.

Thomas Tuchel guida l’Inghilterra: al momento non ci sono infortuni o squalifiche confermate. La probabile formazione verrà comunicata nei giorni precedenti la partita di domenica. Torna a controllare per gli ultimi aggiornamenti.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizioni

Il Messico arriva agli ottavi con cinque vittorie consecutive: nell’ultima uscita ha superato l’Ecuador 2-0 all’Estadio Azteca il 1° luglio. In precedenza ha vinto tutte e quattro le gare del girone, tra cui l’amichevole 5-1 con la Serbia e l’esordio mondiale 3-0 sul Sudafrica. In queste cinque partite ha segnato 13 gol e subito solo uno, sempre in amichevole.

Anche l’Inghilterra ha vinto quattro delle ultime cinque gare, con l’unica macchia del 0-0 contro il Ghana. L’ultima uscita è il 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo, deciso dalla doppietta finale di Kane. La squadra di Tuchel ha battuto 4-2 la Croazia e 2-0 Panama, segnando nove reti e subendone tre.

Precedenti

MEX Ultime 2 partite ING 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Inghilterra 3 - 1 Messico

Inghilterra 4 - 0 Messico 1 Goal segnati 7 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Ci sono due precedenti amichevoli, entrambe in Inghilterra: 3-1 il 24 maggio 2010 e 4-0 il 25 maggio 2001, per un totale di 7-1. Questo è però il primo incrocio ufficiale.

Classifiche

Il Messico ha chiuso al primo posto nel Gruppo A, l’Inghilterra al primo nel Gruppo L.