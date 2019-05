Mbappè a sorpresa: "Voglio più responsabilità, col PSG o altrove"

Annuncio a sorpresa di Mbappé sul futuro: "Potrebbe essere arrivato il momento di avere più responsabilità, magari con un nuovo progetto".

Premiato come miglior giovane e miglior giocatore della , Kylian Mbappé ha messo piuttosto a sorpresa in discussione il suo futuro al .

Salito sul palco per ritirare il premio, Mbappé ne ha approfittato per fare un discorso su quelli che sono i suoi obiettivi per la prossima stagione.

"Al PSG ho imparato tante cose, è un momento molto importante per me. Sono arrivato a un secondo punto di svolta della mia carriera, forse è tempo di avere più responsabilità, magari col PSG oppure altrove per un nuovo progetto".

Mbappè ha poi ribadito in zona mista la sua intenzione di voler mandare un messaggio alla società.