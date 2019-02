Mazzarri contro gli arbitri: "Alcuni hanno il latte alla bocca e mi cacciano..."

Mazzarri al veleno sulle espulsioni subite: "Io ho 15 anni di carriera e si trovano arbitri col latte alla bocca che si credono depositari del tutto".

Tsunami Walter Mazzarri sugli arbitri. Le frequenti espulsioni rimediate, nella conferenza stampa 'pre' Napoli-Torino, hanno portato il tecnico granata a puntare il dito contro i provvedimenti sul suo conto.

"Gli arbitri dovrebbero riflettere pagare loro le mie multe. Contro l'Udinese un po' l’arbitro e un po’ il quarto uomo si sono divertiti ad allontanarmi senza motivo. Io ho 15 anni di carriera e a volte si trovano direttori di gara che hanno ancora il latte alla bocca e credono di essere i depositari di tutto".

Parole forti quelle pronunciate da Mazzarri nei confronti della classe arbitrale, un pensiero dai toni duri espresso a proposito dell'ultima espulsione subita in occasione del match di domenica scorsa tra Torino e friulani.

Ad oggi, in stagione, per l'allenatore livornese sono ben 5 le occasioni in cui è stato invitato a lasciare anzitempo la panchina per proteste: è accaduto contro Roma, Fiorentina, Milan e appunto Udinese.