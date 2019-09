Marsiglia, l'infortunio di Thauvin è un calvario: 2019 già finito

Infortunatosi a una caviglia ad aprile, Florian Thauvin ha deciso di operarsi: "Dovrebbe star fermo fino alla pausa invernale", comunica il Marsiglia.

Florian Thauvin, nonostante le mille e mille voci che nel corso degli anni si sono susseguite, in non ci è mai arrivato. E quest'estate, a differenza delle scorse stagioni, non è stato nemmeno protagonista delle chiacchiere da calciomercato. Facile capire a cosa vada attribuita la colpa: a un infortunio pesante e lunghissimo.

Un guaio a una caviglia che Thauvin si porta dietro da fine aprile, per la precisione. E che, negli ultimi mesi, ha centellinato le sue presenze con la maglia del . Fino alla decisione estrema, comunicata dal club: quella di operarsi per mettere fine a dolori e sofferenze.

"Per tornare al 100% delle sue capacità, Florian e Olympique Marsiglia hanno deciso di procedere a un piccolo intervento (artroscopia) nei prossimi giorni. La sua indisponibilità dovrebbe protrarsi fino alla pausa invernale".

In pratica, addio al 2019 e arrivederci al 2020. In questo inizio di stagione, Thauvin è sceso in campo appena una volta: domenica 1° settembre, nella gara vinta dal Marsiglia sul (1-0), nella quale l'esterno francese è subentrato a Benedetto a 10 minuti dalla conclusione.

Secondo la stampa francese, il Marsiglia potrebbe ora tornare sul mercato per rimpiazzare Thauvin: nel mirino ci sono altri interpreti del ruolo come Jeremy Menez e Hatem Ben Arfa, entrambi rimasti senza squadra e ancora alla ricerca di una nuova sistemazione.