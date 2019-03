Manolas salta Lazio-Roma: problema intestinale per il greco, gioca Juan Jesus

Kostas Manolas, che aveva recuperato dall'infortunio di Frosinone, non sfiderà la Lazio: un'influenza intestinale lo ha mandato ko. Gioca Juan Jesus.

Brutto guaio per la Roma, che a pochissime ore dal derby contro la Lazio perde Kostas Manolas: il greco, che ha recuperato dall'infortunio rimediato contro il Frosinone e che sembrava destinato a scendere regolarmente in campo, deve alzare bandiera bianca a causa di un problema di diverso tipo.

Si tratta di un'influenza intestinale, che ha colpito Manolas nelle ultime ore costringendolo a dare forfait. Proprio ora che l'ex giocatore dell'Olympiacos, in dubbio per tutta la settimana, aveva deciso di stringere i denti per poter essere della partita.

Una pesante tegola per Di Francesco, che perde il suo leader difensivo a poche ore dal grande appuntamento stagionale: l'allenatore giallorosso dovrebbe optare per Juan Jesus al posto del greco, preferito quindi a Marcano per affiancare Federico Fazio.

Centrocampo invece confermato in blocco con De Rossi in cabina di regia affiancato da Cristante e Pellegrini. Davanti Dzeko sarà invece supportato dalla fisicità del gioiello Zaniolo e dalla velocità di El Shaarawy.