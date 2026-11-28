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Seconda sconfitta consecutiva con quattro goal subiti in Premier League per il Manchester United che potrebbe ora ritrovarsi addirittura all'ultimo posto.

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Non c'è fine alla crisi del Manchester United, che ora rischia di toccare il fondo... della classifica.

A Old Trafford i Red Devils scrivono un'altra delle pagine più brutte della loro storia, nella 12ª giornata di Premier League arriva un'altra sconfitta e ancora una volta con proporzioni notevoli, considerando che il Brentford scrive un pesantissimo 0-4 sul tabellino.

Il volto sorridente è quello di Callum Wilson, centravanti 34enne centravanti del Brentford che in questo campionato non aveva ancora segnato e invece trova la doppietta nel primo tempo sfruttando gli assist di Ouattara e tutte le criticità della difesa di casa: in particolare il primo goal manda su tutte le furie i tifosi, con Maguire che viene irriso dall'avversario a cui dà addirittura le spalle in area.

Ci pensano poi nella ripresa il difensore norvegese Kristoffer Ajer, ancora su assist di Ouattara e il tedesco Kevin Schade con scavetto (su assist di Kayode) a mettere il punto esclamativo su una vittoria che sa di Europa per il Brentford. E per i Red Devils è un'altra punizione pesantissima e umiliante in una stagione da incubo.

Due partite in panchina per Mauricio Pochettino, 8 goal subiti e nessuno realizzato considerando l'altro 0-4 subito dal Liverpool la scorsa settimana. A Old Trafford altri due tristi record per il Manchester United, che diventa la prima squadra nella storia della Premier League a subire due o più goal in sei tempi consecutivi andando a prendere anche il 4-4 con l'Aston Villa. E per la prima volta dal 1930/31 non riesce a mantenere la porta inviolata nelle prime 12 partite di una stagione di massima serie. E proprio questo dato porta con sé un precedente sconcertante, ma ci torneremo tra poco.

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Una sola vittoria in questo campionato, il 5-2 casalingo all'Ipswich Town risale addirittura al 30 agosto. Ultimo squillo prima dell'inizio della crisi, da allora sono arrivati solo 5 punti in dieci giornate e dai sogni di Europa si è passati a un incubo che ha un nome ben preciso: retrocessione. Lo spauracchio della Championship è sempre più concreto per i tifosi, furiosi per una reazione che non arriva sotto nessun punto di vista.

Come rendere ancor più pesante la situazione? Semplice, guardare cosa faranno le "dirette concorrenti" domani. Lo sguardo in particolare è rivolto al Crystal Palace, che ha perso le ultime cinque partite di campionato ma contro l'Hull City a Selhurst Park ha un'occasione incredibile: con una vittoria salirebbe a 10 punti e lascerebbe l'ultimo posto proprio alla squadra di Pochettino che di punti ne ha 8.

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Torniamo indietro di qualche riga, alla stagione 1930/31 nella quale, come oggi, il Manchester United non riuscì a mantenere la porta inviolata nelle prime 12 giornate di campionato. Come si concluse quell'annata? Esattamente come avete immaginato: ultimo posto e retrocessione. Aneddoti che possono significare tutto e nulla, ma che fanno venire i brividi ai tifosi del Manchester United.

Uscire dalla crisi sembra sempre più difficile e non ci sono ricette. Pochettino cerca le soluzioni per arginare il più possibile la situazione in campo, ma anche mescolando le carte e dando più spazio ad alcuni giocatori come Zirkzee non sono arrivati risultati. L'attacco non funziona, il centrocampo non esiste, la difesa fa anche peggio. Insomma: in questa squadra niente sembra girare come dovrebbe.

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L'attesa è tutta per il mercato, ma manca ancora un mese all'apertura della finestra di gennaio e il rischio è che con questo trend la situazione possa compromettersi irrimediabilmente. Sicuramente per la corsa europea, ma a questo punto impossibile non considerare anche la lotta salvezza. L'ambiente è rovente e anche casi come quello relativo al futuro di Bruno Fernandes non aiutano: il Manchester United va sempre più a fondo e rischia veramente grosso.