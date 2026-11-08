Come vedere Manchester United-Aston Villa con una VPN

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Presentazione della partita

Premier League - Game Week 10 8 nov 2026 - 11:30 Old Trafford

Domenica il Manchester United ospita l'Aston Villa all'Old Trafford in una partita di Premier League importante per entrambe le squadre alla vigilia della sosta per le nazionali.

Lo United arriva dal rocambolesco successo per 3-2 sulla Roma in Champions League a metà settimana, un risultato che ha interrotto una serie di nove partite senza vittorie iniziata a settembre. La squadra di Michael Carrick resta in seria difficoltà in campionato: è 17ª in Premier League e non può permettersi un altro passo falso in casa.

La vittoria sulla Roma ha risollevato il morale all'Old Trafford, ma ha avuto un prezzo. Carlos Baleba, arrivato in estate dal Brighton per 70 milioni di sterline, è uscito zoppicando nel secondo tempo per un sospetto problema ai muscoli posteriori della coscia. Carrick ha poi confermato che il 22enne resterà fuori per diverse settimane, saltando questa partita e l'intera sosta per le nazionali.

L'Aston Villa arriva a Manchester al 10° posto, anche se il suo rendimento recente è stato altalenante. La squadra di Unai Emery ha perso 3-0 contro il Barcellona in Champions League martedì scorso, pur avendo ottenuto una significativa vittoria per 2-1 sul campo del Manchester City all'inizio di ottobre.

Zion Suzuki, acquistato in estate dal Villa, ha attirato l'attenzione di club di tutta Europa grazie a un ottimo inizio di stagione tra i pali, ma domenica Emery penserà a conquistare punti in Premier League più che alle voci di mercato sul suo portiere.

Con lo United alla disperata ricerca di una vittoria per tenersi lontano dalla zona retrocessione e il Villa intenzionato a rientrare nella metà alta della classifica, nessuna delle due squadre può permettersi di prendere l'impegno alla leggera.