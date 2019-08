Manchester City-Liverpool: dove vederla in tv e streaming

A Wembley si gioca il Community Shield, primo trofeo stagionale del calcio inglese: tutte le informazioni utili su Manchester City-Liverpool.

In attesa dell'inizio della Premier League, la grande stagione inglese inizia con il Community Shield: a Wembley si sfidano il e il , ovvero le due contendenti che lo scorso anno si sono date battaglia in uno stupendo testa a testa per il titolo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il Manchester City si gioca il trofeo in qualità di campione sia della Premier League che della . In base al regolamento il suo avversario sarà il Liverpool in quanto gli uomini di Klopp, come detto, hanno concluso al secondo posto lo scorso campionato di Premier League.

La vincente succederà nell'albo d'oro proprio al Manchester City, che 12 mesi fa ha battuto per 2-0 il a Wembley. Il Liverpool non conquista invece il trofeo dal 2006: in quell'occasione i Reds superarono per 2-1 sempre il Chelsea.

La formazione con più trionfi in Community Shield è il , con 21, dei quali l'ultimo nel 2016. Segue l' , con 15, stesso bottino del Liverpool. Il Manchester City è a quota 5 e spera dunque di mettersi in bacheca la sesta coppa della propria storia.

Di seguito, tutto ciò che c'è da sapere su Manchester City-Liverpool: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Manchester City-Liverpool DATA 4 agosto 2019, ore 16 italiane DOVE Wembley, Londra TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

Il Community Shield tra Manchester City e Liverpool, gara che vede opposte il campione di Premier League e il campione di FA Cup (con la seconda di Premier possibile subentrante, come in questo caso) è in programma alle ore 16 italiane (le 15 inglesi) di domenica 4 agosto.

Il palcoscenico della supersfida tra la squadra di Guardiola e quella di Klopp sarà ovviamente Wembley, l'impianto di Londra che tradizionalmente ospita le varie finali delle competizioni inglesi, tra cui appunto il Community Shield.

Manchester City-Liverpool, match che si disputerà in gara unica, non sarà trasmesso da alcuna emittente tradizionale. Sarà infatti trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN, che ha acquistato i diritti della partita.

La sfida tra Citizens e Reds sarà comunque visibile dai possessori di una smart , oppure collegando il televisore a un decoder Sky Q o a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4. Altra opzione per vedere DAZN è quella di utilizzare un dispositivo come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

Come già spiegato, la gara di Community Shield tra Manchester City e Liverpool sarà visibile unicamente su DAZN. Il match sarà quindi visibile non soltanto con le opzioni elencate in precedenza, ma anche in , attraverso vari dispositivi: il pc, il tablet, lo smartphone.

Gli abbonati che volessero rivedere Manchester-City-Liverpool in replica potranno farlo agevolmente anche nei giorni seguenti: la gara sarà infatti disponibile on demand sul sito di DAZN già al triplice fischio finale.

Il Manchester City punterà sul tridente Bernardo Silva-Aguero-Sterling. In porta Ederson, reduce dalla Copa America vinta (da riserva di Alisson) con il . In mezzo al campo potrebbe fare il proprio esordio in partite ufficiali il neo acquisto Rodri, acquistato dall' .

Il Liverpool si ritrova invece senza vari pezzi grossi: Alisson in porta e il trio delle meraviglie Salah-Firmino-Mané, tutti reduci dagli impegni delle scorse settimane con le rispettive nazionali. Davanti ci sarà dunque Origi, eroe di , in un tridente inedito completato da Lallana e da Oxlade-Chamberlain.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Mendy; Silva, Rodri, de Bruyne; Bernardo Silva, Aguero, Sterling.

LIVERPOOL (4-3-3): Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Oxlade-Chamberlain, Origi, Lallana.