Manchester City, Gabriel Jesus tuona: "Sono stanco della fase in cui devo aspettare"

Gabriel Jesus è deciso a trovare maggior spazio nel Manchester City: "Non voglio rubare il posto a nessuno, le cose accadono naturalmente".

Problema d'abbondanza di fuoriclasse. È quello che si ritrova ad avere Pep Guardiola al e che ora rischia di creare qualche malumore all'interno dello spogliatoio dei Campioni d' .

A non riuscire a trovare grande spazio in questo avvio di stagione è Gabriel Jesus, impaziente di poter diventare il nuovo attaccante titolare. Alla sua quarta stagione con la maglia dei Citizens, il brasiliano si sente pronto per raccogliere l'eredita di Sergio Aguero.

Superare nelle gerarchie una leggenda come il 'Kun' non è però una missione semplice, soprattututto dal momento che l'argentino continua a dimostrarsi una vera e propria macchina da goal anche in questa prima parte di Premier League.

Per questo Gabriel Jesus fino ad ora ha collezionato solo tre presenze in campionato, di cui solamente una da titolare. A queste vanno poi aggiunti i 90' in contro lo Donetsk e quelli in contro il North End. Un totale di sei gare, impreziosite da tre goal e un assist. Numeri che al brasiliano non bastano più.

"Sono stanco della fase "devo aspettare". Sono qui da quasi tre anni, è la mia quarta stagione e questo mi fa venire voglia di giocare di più".

"Já passei dessa fase de ter que esperar!" Gabriel Jesus falou, com exclusividade para @fredcaldeira, sobre a reserva do Manchester City e mostrou MUITA maturidade! Se liga! #CasaDaChampions pic.twitter.com/z6ecz0pjy7 — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) September 25, 2019

Queste le parole rilasciate da Gabriel Jesus in un'intervista a 'Esporte Interativo', con il brasiliano che ha però riconosciuto la difficoltà di togliere il posto in squadra a Sergio Aguero. Al momento pare infatti che Guardiola preferisca utilizzare l'uno come alternativa all'altro.

"Ovviamente è molto difficile competere per un posto con Aguero, la più grande leggenda di questo club ... Capisco le decisioni del mister e rispetto Sergio, la sua storia qui e quello che sta facendo ora. Personalmente, la scorsa stagione è stata molto dura. Non ho avuto la possibilità di giocare in molte partite, tra cui molte partite importanti. Ricordo la partita contro il in casa in Champions League. Ero molto frustrato poiché non giocavo e perché la squadra venne eliminata. Fa male quando non hai chance in partite importanti, quindi sono rimasto deluso alla fine della scorsa stagione".

Nonostante non sia ancora riuscito a ritagliarsi lo spazio desiderato, Gabriel Jesus si è però sempre dimostrato un professionista da quando ha firmato per il Manchester City la prima volta, rivelandosi spesso decisivo in gare importanti.

"Penso che sia normale [non giocare sempre] e penso di non essere mai stato poco professionale. Sono stato molto arrabbiato ma ho capito. Sono sempre rimasto concentrato e ho finito la stagione giocando una finale [ ] e segnando due goal. Questo è il mio obiettivo, non voglio rubare il posto a nessuno in squadra. Le cose accadono naturalmente".

Dal canto suo Guardiola si è sempre detto entusiasta dell'impatto che il talento brasiliano ha avuto dal suo arrivo in Inghilterra, considerando Gabriel Jesus un giocatore fondamentale per il suo Manchester City.

"È difficile trovare in tutto il mondo un attaccante come Gabriel. Il numero nove del . Il suo comportamento in allenamento è eccezionale e deve 'combattere' con Aguero, uno dei migliori attaccanti che abbia mai visto nella mia vita. Per sostituire Aguero devi avere un giocatore eccezionale. Non troverò un altro come Gabriel".

Così il tecnico catalano aveva mostrato il suo entusiasmo per la prestazione di Gabriel Jesus dopo il goal in Champions League contro lo . L'ennesima dimostrazione di quanto l'ex e tenga al brasiliano.