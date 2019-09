Manchester City, emergenza difesa: dopo Laporte si ferma anche Stones

Dopo il grave infortunio di Laporte anche Stones dovrà stare fuori 4-5 settimane per un problema muscolare. Guardiola perde la difesa titolare.

E' un inizio di stagione decisamente complicato per il che, oltre a Laporte, nelle prossime settimane dovrà fare a meno anche di John Stones.

Ad annunciare l'infortunio del difensore è stato Pep Guardiola durante la conferenza stampa della vigilia di Shakthar Donetsk-Manchester City.

Il centrale nell'ultimo allenamento ha riportato un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi per circa 4-5 settimane. Davvero una brutta tegola per Guardiola, insomma.

Stones infatti salterà sfide importanti sia in Premier che in ma dovrebbe rientrare in tempo per la gara contro l' , in programma il 22 ottobre all'Etihad Stadium.

Attualmente l'unico difensore centrale di ruolo a disposizione di Guardiola resta Otamendi che, a questo punto, nelle prossime partite potrebbe essere affiancato da Fernandinho.