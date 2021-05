Malinovskyi, un 2021 da superstar: da titolare, la svolta

Secondo per assist in Europa nel nuovo anno, ha segnato sei reti giocando dal 1': da subentrato ha deciso la gara contro la Juventus.

Ora sì, che Ruslan Malinovskyi ha dato una svolta alla sua carriera. Non che il 2019/2020 fosse stato un anno negativo, visti gli otto goal segnati con l'Atalanta grazie ad una potenza e una tecnica da urlo. Col 2021, però, il giocatore ucraino ha alzato l'asticella risultando uno dei migliori giocatori di Serie A. E non solo.

Con più fiducia da parte di Gasperini, che lo ha scelto titolare in maniera decisamente maggiore rispetto alla prima parte di stagione, Malinovskyi ha mostrato tutto il suo potenziale in vista della prossima stagione di Champions League e sopratutto guardando avanti agli Europei, in cui spera di poter fare la voce grossa in maglia Ucraina.

Considerando il nuovo anno, Malinovskyi è stato a dir poco devastante. Goal, ma sopratutto assist in maniera continua, che lo hanno portato ad essere tra i migliori d'Europa in questa particolare statistica. A 90' dal termine, sarà ancora Thomas Muller, a meno di sorprese, il re in questo senso, ma l'ucraino ha recuperato terreno in maniera spaventosa.

18 assist per Muller, 13 per Kane, 12 per Malinovskyi, in terza posizione con altri interpreti dei cinque maggiori campionati europei, nello specifico Kamada, Kostic e Iago Aspas. Relativamente al solo 2021, però, il giocatore dell'Ucraina è a 10, uno in meno di Muller e Kostic. Una statistica che fotografa gli ultimi mesi mastodontici dell'ex Shakhtar.

Anche relativamente alle reti, il 2021, sopratutto la primavera, ha fatto sbocciare Malinovskyi: sei reti nelle ultime dieci gare, in cui solamente una volta è partito dalla panchina. Eppure, subentrando, ha deciso la sfida contro la Juventus, fondamentale a ben vedere per la qualificazione in Champions League.

Nonostante l'enorme potenziale offensivo dell'Atalanta, Malinovskyi ha guadagnato posizioni finendo per essere imprescindibile, ragion per cui anche nuovi innesti da parte della Dea potrebbero tenerlo in squadra, spazzando via le voci delle big.

Di fatto, però, davanti ad un grande Euro2020, le squadre interessate a Malinovskyi faranno di tutto per portarlo tra le proprie fila. Intanto si gode la qualificazione Champions con l'Atalanta, con la finale di Coppa Italia prevista mercoledì già nel mirino. Per continuare un 2021 incredibile.