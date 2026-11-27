Come vedere Malaga-Athletic Bilbao con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 14 28 nov 2026 - 10:15 Estadio La Rosaleda

Il Malaga ospita l'Athletic Bilbao all'Estadio La Rosaleda in una sfida di LaLiga tra l'ultima in classifica e una squadra nella metà alta della graduatoria.

La squadra di Juan Funes è ventesima e ha perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'ultima battuta d'arresto è stata la sconfitta per 1-0 contro l'Osasuna il 22 novembre.

Il Malaga ha faticato a trasformare gli sforzi in punti. Prima della sconfitta con l'Osasuna ha perso 1-2 contro il Racing Santander e 2-1 contro il Real Betis, senza vincere alcuna partita di campionato in questa serie di incontri.

L'Athletic arriva all'appuntamento all'ottavo posto sotto la guida di Edin Terzic. Il 20 novembre ha perso 1-0 contro l'Espanyol, interrompendo una serie di tre vittorie consecutive che comprendeva il 4-0 sul Getafe.

La squadra di Terzic ha segnato sei goal contro l'AE Prat in Coppa del Re e ha battuto la Real Sociedad 2-1 in campionato. Il suo rendimento lontano dai Paesi Baschi sarà messo alla prova su un campo dove il Malaga ha un gran bisogno di un risultato positivo.

Ecco come seguire la partita, con tutte le informazioni per vederla qui sotto.

Di seguito sono elencati i canali TV e le opzioni streaming per Malaga-Athletic Bilbao. Usa il link per guardare la partita in diretta.

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