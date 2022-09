Lutto nel mondo del calcio: è morto a 43 anni l'ex portiere Edu Navarro

L'ex portiere, che nell'ultimo periodo ha ricoperto il ruolo di allenatore dei portieri del Deportivo Aragon, si è spento dopo una lunga malattia.

Edu Navarro, ex portiere di Huesca, Numanica e Lleida, è morto all'età di 43 anni. L'ex calciatore, che nell'ultimo periodo ha ricoperto il ruolo di allenatore dei portieri del Deportivo Aragon, una società affiliata al Real Zaragoza, si è spento oggi dopo una lunga malattia.

Navarro ha collezionato in carriera quasi 350 presenze tra Segunda, la seconda divisione spagnola, e Segunda B. Il classe 1979 è stato il portiere titolare nella storica promozione dell'Huesca e il primo portiere proprio nella prima annata in Segunda.

Ad annunciare la morte è stato il Real Zaragoza attraverso una nota apparsa sui canali ufficiali del club:

"Oggi è un giorno molto triste per la famiglia 'zaragocista'. Se n'è andato il nostro compagno Eduardo Navarro, allenatore dei portieri del Deportivo Aragon. Tutto il nostro sostegno a famiglia e amici in un momento così difficile e doloroso. Sempre sarai nei nostri cuori, Edu".

Nella stagione storica della promozione con l'Huesca ha disputato 33 partite, mentre in Segunda Division è sceso in campo 37 volte. Successivamente si è trasferito al Numancia, con cui ha totalizzato 125 presenze in tre anni.

Dopo il ritiro è rimasto nel mondo del calcio ed è diventato il preparatore dei portieri del Deportivo Aragon, società affiliata al Real Saragoza.