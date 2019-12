Lutto nel mondo del calcio: morto il portiere del Rosolini

Nino Malandrino, portiere 19enne del Rosolini, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale: altri due compagni sono in prognosi riservata.

È una giornata nera nel siracusano. Il portiere 19enne del Rosolini Nino Malandrino è deceduto a seguito di un incidente stradale: fatale lo schianto contro un muretto sulla strada provinciale Pachino-Rosolini.

Malandrino stava rincasando insieme ad altri due compagni di squadra quando, intorno alle 3 di notte, la sua 500 è uscita fuori strada infrangendosi contro un muretto in contrada Luparello di Pachino. A seguito dell'incidente il portiere ha perso la vita, mentre gli altri due ragazzi di 20 e 23 anni sono stati portati d'urgenza all'ospedale di Avola dove sono attualmente ricoverati in prognosi riservata.

Una tragica notizia che scuote il calcio italiano che si unisce al dolore del Rosolini Calcio, squadra che milita nel campionato di Eccellenza -girone B- in Sicilia. Si spegne troppo presto la vita di Antonio Malandrino, un ragazzo solare molto amato dalla tifoseria locale che lo aveva soprannominato 'Nino Saracinesca' per via delle sue doti in mezzo ai pali.