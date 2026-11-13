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Lussemburgo-Estonia: orario del calcio d’inizio

UEFA Nations League C - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Stade de Luxembourg

Allo Stade de Luxembourg, la nazionale lussemburghese ospita l’Estonia nella sfida del gruppo 4 della Lega C di Nations League. Per entrambe le squadre sono in palio punti importanti per la posizione in classifica.

Il Lussemburgo è sotto pressione dopo un periodo difficile. Tre sconfitte nelle ultime tre partite ufficiali hanno fatto scivolare la squadra del ct Jeff Strasser all’ultimo posto del gruppo.

L’Estonia arriva invece con tutt’altro slancio. La squadra del ct Jurgen Henn è imbattuta nell’attuale edizione della Nations League e occupa il secondo posto nel gruppo.

Lo scontro diretto dell’andata, a inizio ottobre, si è concluso 1-0 per l’Estonia. Stavolta il Lussemburgo ha bisogno di una reazione in casa.

Chi vuole seguire la partita in diretta trova qui di seguito tutte le informazioni sulla trasmissione, sull’orario del calcio d’inizio e sullo streaming.

I temi della settimana: cos’è successo a Lussemburgo ed Estonia?

Il Lussemburgo arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, zero pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. La più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro la Bulgaria. In precedenza, il Lussemburgo aveva perso anche contro l’Islanda per 3-0. In queste cinque partite la squadra ha segnato due goal e ne ha subiti otto.

L’Estonia ha ottenuto due vittorie e tre pareggi, senza sconfitte, nelle ultime cinque partite. La più recente si è conclusa 0-0 contro l’Islanda. Prima, l’Estonia aveva battuto il Lussemburgo per 1-0. In queste cinque gare la squadra ha segnato tre goal e ne ha subito soltanto uno.

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