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UEFA Nations League C
team-logoLussemburgo
Stade de Luxembourg
team-logoEstonia
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Con il contributo di

Lussemburgo-Estonia, dove vedere oggi la partita in diretta TV e streaming?

Lussemburgo vs Estonia
Lussemburgo
Estonia
UEFA Nations League C

Nella Lega C della UEFA Nations League, il Lussemburgo affronta l’Estonia. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Lussemburgo-Estonia: orario del calcio d’inizio

crest
UEFA Nations League C - Game Week 5
Stade de Luxembourg

Allo Stade de Luxembourg, la nazionale lussemburghese ospita l’Estonia nella sfida del gruppo 4 della Lega C di Nations League. Per entrambe le squadre sono in palio punti importanti per la posizione in classifica.

Il Lussemburgo è sotto pressione dopo un periodo difficile. Tre sconfitte nelle ultime tre partite ufficiali hanno fatto scivolare la squadra del ct Jeff Strasser all’ultimo posto del gruppo.

L’Estonia arriva invece con tutt’altro slancio. La squadra del ct Jurgen Henn è imbattuta nell’attuale edizione della Nations League e occupa il secondo posto nel gruppo.

Lo scontro diretto dell’andata, a inizio ottobre, si è concluso 1-0 per l’Estonia. Stavolta il Lussemburgo ha bisogno di una reazione in casa.

Chi vuole seguire la partita in diretta trova qui di seguito tutte le informazioni sulla trasmissione, sull’orario del calcio d’inizio e sullo streaming.

I temi della settimana: cos’è successo a Lussemburgo ed Estonia?

Il Lussemburgo arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, zero pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. La più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro la Bulgaria. In precedenza, il Lussemburgo aveva perso anche contro l’Islanda per 3-0. In queste cinque partite la squadra ha segnato due goal e ne ha subiti otto.

L’Estonia ha ottenuto due vittorie e tre pareggi, senza sconfitte, nelle ultime cinque partite. La più recente si è conclusa 0-0 contro l’Islanda. Prima, l’Estonia aveva battuto il Lussemburgo per 1-0. In queste cinque gare la squadra ha segnato tre goal e ne ha subito soltanto uno.

LUX

LUX - Forma

ALB
V0-1
BUL
V1-2
ISL
S0-3
EST
S1-0
BUL
S0-2
Gol segnato (subito)
3/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
EST

EST - Forma

LIT
V1-0
ISL
D1-1
BUL
D0-0
LUX
V1-0
ISL
D0-0
Gol segnato (subito)
3/1
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Lussemburgo-Estonia: formazioni

Formazioni Lussemburgo - Estonia

4-4-2
Lussemburgo crest
Lussemburgo
LUX
Formazione
Estonia crest
Estonia
EST
5-3-2
A. MorisA. Moristeam-logoL. JansV. SelimovicV. SelimovicF. BohnertF. Bohnertteam-logoT. Hallteam-logoH. Kadamaniteam-logoT. Cruzteam-logoM. OlesenV. ThillV. ThillA. DardariA. Dardariteam-logoS. ThillK. HeinK. Heinteam-logoK. Metsteam-logoE. Tougjasteam-logoR. PeetsonM. Schjoenning-LarsenM. Schjoenning-LarsenM. PaskotsiM. PaskotsiM. KaeitM. Kaeitteam-logoK. PalumetsR. SheinR. Sheinteam-logoM. MaennilaanP. KristalP. Kristal
Estonia crest
Estonia
EST
4-4-2
Lussemburgo

Formazione titolare

Estonia

Panchina

Allenatore

  • J. Strasser
  • J. Henn

Lussemburgo-Estonia: stato di forma

LUX

LUX - Forma

ALB
V0-1
BUL
V1-2
ISL
S0-3
EST
S1-0
BUL
S0-2
Gol segnato (subito)
3/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
EST

EST - Forma

LIT
V1-0
ISL
D1-1
BUL
D0-0
LUX
V1-0
ISL
D0-0
Gol segnato (subito)
3/1
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Lussemburgo-Estonia: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

LussemburgoPareggioEstonia
0
1
3
UEFA Nations League C
Estonia badge
Estonia
EST
1
Lussemburgo badge
Lussemburgo
LUX
0
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Lussemburgo badge
Lussemburgo
LUX
0
Estonia badge
Estonia
EST
2
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Estonia badge
Estonia
EST
4
Lussemburgo badge
Lussemburgo
LUX
0
FIN
Amichevoli
Lussemburgo badge
Lussemburgo
LUX
1
Estonia badge
Estonia
EST
1
FIN
1Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato1/4

Lussemburgo-Estonia: le classifiche

Grp. 4

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
IslandaIslandaISL
532091+811
V
D
V
V
D
2
EstoniaEstoniaEST
514021+17
D
D
V
D
D
3
BulgariaBulgariaBUL
511337-44
S
V
S
D
S
4
LussemburgoLussemburgoLUX
511327-54
D
S
S
S
V
Promozione
Play-Off Promozione

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