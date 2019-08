Lukaku risponde ai critici mostrando gli addominali: "Non male per un ragazzo grasso"

L'attaccante dell'Inter era stato accusato di essere sovrappeso nelle settimane prima dell'approdo in nerazzurro.

Dopo una lunghissima estate di voci, trattative e smentite, alla fineha scelto l'come sua nuova squadra. L'acquisto più costoso della storia nerazzurra ha lasciato il in silenzio, dopo diverse critiche piovutegli addosso per l'ultima stagione non al top.

C'è chi in ha accusato Lukaku di essere grasso e di non essere dunque in grado di essere un top del ruolo nei prossimi mesi: qualcosa che il belga ha sentito e assimilato, trovando il giusto momento per controbattera nello specifico, all'ex United, Gary Neville.

In una storia su Instagram, infatti, Lukaku ha mostrato gli addominali mandando una stilettata agli accusatori:

"Non male per un ragazzo grasso...".

Lukaku ha sostenuto allenamenti extra e sedute personalizzate per riprendersi dalle vacanze, ma il peso forma dell'ex non è mai stato in pericolo: per un giocatore della sua stazza una dieta ferrea avrebbe potuto portare ad una decisa riduzione della sua potenza fisica.

Grasso o non grasso, Lukaku si prepara ad affrontare la su prima gara italiana: il 26 agosto a San Siro ci sarà l'esordio in per il belga, con il come avversaria. Si comincerà a capire l'Inter di Conte, del suo nuovo attaccante tanto inseguito e alla fine portato in nerazzurro.