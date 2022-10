Lookman esulta col binocolo verso i tifosi dell'Udinese: l'arbitro lo ammonisce

Momenti d'incredulità alla Dacia Arena dopo il goal dell'1-0 dell'Atalanta: Lookman ammonito dopo l'esultanza verso i tifosi avversari.

La gioia del goal e l'incredulità per un'ammonizione che si poteva risparmiare ma che l'ha lasciato senza parole. È successo tutto in pochi secondi per Ademola Lookman, passato dai festeggiamenti per la terza rete stagionale alle proteste nei confronti del direttore di gara per il giallo estratto in seguito all'esultanza.

Alla Dacia Arena l'ex RB Lipsia sblocca il risultato della sfida tra Udinese e Atalanta al 36' con un tocco sottoporta sull'assist di Muriel, portando gli orobici di Gasperini avanti 1-0. Poi l'esultanza insieme ai compagni dopo un goal pesante nella sfida in terra friulana, con due delle prime della classe a giocarsi i tre punti in palio.

Dopo la classica esultanza col binocolo, questa volta rivolta verso i tifosi dell'Udinese, l'arbitro Daniele Doveri ha estratto il cartello giallo nei confronti di Lookman, che prontamente ha protestato chiedendo spiegazioni.

Il direttore di gara ha spiegato al numero 11 dell'Atalanta che si tratta di un gesto che non è consentito dal regolamento.

Proteste anche da parte di Gian Piero Gasperini, che si è rivolto al quarto uomo chiedendo il motivo per cui era arrivata l'ammonizione nei confronti del suo giocatori e autore dell'1-0.

Nulla da fare, nonostante le proteste, per Lookman e l'Atalanta. Doveri conferma la decisione, l'esultanza col binocolo costa il giallo al calciatore nerazzurro.