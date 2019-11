Lo Schalke chiama Ibrahimovic: "Qui non si gioca a baseball"

Ibrahimovic ha salutato i Galaxy invitando gli americani a "tornare a guardare il baseball". Lo Schalke, rispondendo alla citazione, lo chiama.

Tutti pazzi, sui social, per Zlatan Ibrahimovic. Sono tante le squadre che si sono proposte più o meno seriamente come prossima destinazione dello svedese, uno che forse sposta meno equilibri di qualche anno fa, ma certamente sposta attenzione mediatica.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Tra i club che su Twitter si sono candidati c'è anche lo 04, attualmente al settimo posto con 19 punti in , in ripresa dopo una stagione negativa e alla ricerca di un attaccante che segni, viste le difficoltà realizzative delle punte in stagione.

Il club di Gelsenkirchen ha postato un fotomontaggio di Ibrahimovic in maglia Schalke, ricordando inoltre al classe 1981 che nella città dell'ovest della non si gioca a baseball. Riferimento chiaro al saluto che lo svedese ha dato agli americani, invitandoli a tornare a guardare il Baseball ora che la è senza di lui.

"Non preoccuparti Zlatan, qui a Gelsenkirchen non si gioca a baseball..."

Una suggestione social che chissà, potrebbe anche trasformarsi in un'offerta realistica. Dagli attaccanti a disposizione di David Wagner sono arrivati solo 2 goal sui 20 stagionali: uno come Ibra farebbe anche più che comodo.