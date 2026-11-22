Come guardare Levante-Elche con una VPN
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Presentazione della partita
Levante ed Elche si affrontano all’Estadio Ciudad de Valencia in una partita di LaLiga che pesa molto per entrambe le squadre, impegnate nella parte bassa della classifica.
Il Levante arriva alla sfida al 17° posto, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La squadra di Luis Castro ha pareggiato 0-0 contro il Celta Vigo nell’ultima gara di campionato e dovrà produrre di più in attacco per allontanarsi dalla zona pericolosa.
L’Elche occupa il 18° posto, una posizione più in basso, e arriva a Valencia senza vittorie nelle ultime due partite di LaLiga. La squadra di Martin Anselmi ha perso 2-0 contro il Real Betis l’8 novembre, proseguendo una preoccupante serie di risultati in campionato.
Entrambe le squadre devono fare i conti con problemi fisici. All’Elche mancano diversi giocatori della prima squadra, e questo potrebbe limitare le opzioni di Anselmi in quello che, sulla carta, è uno scontro diretto per la salvezza.
Le due squadre si sono affrontate cinque volte nelle ultime stagioni tra LaLiga e Segunda División, con tre vittorie del Levante. L’ultimo confronto, vinto 3-2 dal Levante su questo campo nel gennaio 2026, lascia presagire un pomeriggio combattuto.
In una sfida tra due squadre separate da un solo punto e una sola posizione, la posta in palio è chiara. Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire Levante-Elche in diretta.
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