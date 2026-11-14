Come guardare Lettonia-Armenia con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League C - Game Week 6 15 nov 2026 - 09:00 Skonto Stadium

La Lettonia ospita l'Armenia allo stadio Skonto di Riga in una partita del Gruppo 2 della Lega C di UEFA Nations League. Entrambe le squadre vogliono chiudere la propria campagna con un risultato positivo.

La Lettonia di Paolo Nicolato arriva in un momento difficile e ha faticato per tutto questo ciclo di Nations League. Ha perso quattro delle ultime cinque partite e nell'ultima uscita, il 12 novembre, è stata battuta 2-1 dal Montenegro.

L'Armenia arriva a questa partita dopo aver pareggiato 1-1 con Cipro il 12 novembre, un risultato che si inserisce nel rendimento altalenante della squadra di Yegishe Melikyan. Ha vinto soltanto una delle ultime cinque gare, ma proprio quel successo, il 2-0 sulla Lettonia ottenuto in precedenza in questa campagna, le darà fiducia in vista della sfida di ritorno.

La Lettonia è quarta nel Gruppo 2, mentre l'Armenia occupa il terzo posto, una posizione più in alto. Nessuna delle due può più puntare alla promozione, ma entrambe vorranno chiudere la fase a gironi con un risultato da ricordare.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come guardare Lettonia-Armenia in diretta.

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