L'Empoli cambia allenatore prima dell'Udinese? Iachini pronto

Andreazzoli a rischio sulla panchina dell'Empoli: Iachini è più di una ipotesi, ma l'ex allenatore del Sassuolo piace anche all'Udinese.

Tempo di cambiamenti in casa Empoli. La squadra toscana si trova al terzultimo posto in classifica, con soli 6 punti, frutto di una vittoria (in prima giornata contro il Cagliari) e di tre pareggi. Troppo poco, specie per il gioco espresso dalla formazione di Andreazzoli, che – come riporta La Gazzetta dello Sport – sembra avere le ore contate.

Il presidente empolese Fabrizio Corsi sarebbe intenzionato ad una rivoluzione in panchina. I toscani hanno vissuto lo scotto con la nuova categoria, ma dopo 11 giornate non possono permettersi altri passi falsi. Il primo nome sulla lista di Corsi è quello di Beppe Iachini.

L’ex allenatore del Sassuolo, dopo aver portato alla salvezza gli emiliani, non è stato riconfermato dalla dirigenza, che gli ha preferito De Zerbi. Ora, potrebbero aprirsi per lui le porte del Castellani. Ma l’Empoli non è l’unica società alla finestra.

Un’altra squadra in crisi è infatti sulle tracce di Iachini. Si tratta dell’Udinese. Dopo la sconfitta di ieri all’ultimo secondo contro il Milan, sono 6 i k.o. in campionato per i bianconeri che – fermi a 9 punti – non possono certo dirsi tranquilli. La panchina di Velazquez è appesa ad un filo e Pozzo starebbe pensando ad un mandato bis per Iachini, già alla guida dei friulani nel 2016.