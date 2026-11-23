Come vedere Lecco-Lumezzane con una VPN

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Presentazione della partita

Serie C - Game Week 15 23 nov 2026 - 14:45

Il Lecco ospita il Lumezzane in una sfida del Girone A di Serie C tra una squadra in buona forma e una a caccia di risultati. Ecco cosa sapere prima della partita.

Il Lecco è settimo nel girone e arriva da cinque partite di campionato senza sconfitte. Il 15 novembre ha pareggiato 1-1 con il Novara, dopo due vittorie consecutive contro Juventus Next Gen e Dolomiti Bellunesi.

A distinguersi è stato l’attacco: il Lecco ha segnato 16 goal in quelle cinque partite, compreso il successo per 5-0 sul campo della Pro Vercelli, subendone soltanto tre.

Il Lumezzane attraversa un periodo più difficile. Il 14 novembre ha perso 2-1 in casa contro il Trento e ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite.

Si tratta del successo per 1-0 contro l’Alcione Milano, arrivato all’inizio del mese. Il Lumezzane ha segnato un goal in ciascuna delle ultime cinque partite e ne ha subiti otto nello stesso periodo.

I precedenti fanno pensare a una sfida equilibrata. Le due squadre hanno pareggiato 2-2 a Lecco ad aprile e 1-1 a dicembre: di recente, nessuna delle due è riuscita a prendere il largo.

Di seguito, tutto quello che c’è da sapere sulla trasmissione della partita, sulle notizie relative alle squadre e sui numeri di questo incontro di Serie C.

Notizie sulle squadre e rose