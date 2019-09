Lecce-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

Sfida salvezza a Lecce tra i padroni di casa e il Verona: tutte le informazioni su come seguire la partita in tv e streaming.

Si sono affrontate in Serie B nella passata stagione, ora si ritrovano nella massima serie dopo la promozione. e a duello in terra pugliese per ottenere punti fondamentali in ottica salvezza: padroni di casa reduci dalla dura sconfitta contro l' , scaligeri ad un punto in seguito al pari contro il .

Liverani ha suonato la carica in vista della gara contro il Verona, consapevole di quanto si giochi il suo Lecce in questa seconda giornata di campionato:

"È una partita che ci dirà a che livello siamo nel confronto con squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo. Voglio che i miei ragazzi siano dentro il match, concedendo meno rispetto a quanto fatto contro l'Inter".

Pronto anche Juric, deciso ad ottenere i primi tre punti del campionato per il suo Verona:

"Serviranno coraggio, il giusto spirito e l’ambizione di giocare per vincere. Hanno un gioco sviluppato nel corso degli anni, e questo è il loro punto di forza, come hanno dimostrato anche contro l’Inter dove nonostante il risultato hanno fatto la loro partita".

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Lecce-Verona: dalle ultime notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

LECCE-VERONA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Lecce-Verona DATA 1 settembre 2019, ore 20.45 DOVE Stadio Via del mare, Lecce ARBITRO Fabio Maresca TV Sky Sport STREAMING SkyGo

ORARIO LECCE-VERONA

La partita tra Lecce e Verona si giocherà domenica 1 settembre alle ore 20.45, ovvero lo stesso orario della maggior parte delle gare di giornata.

Lecce-Verona si gioca allo Stadio Via del Mare di Lecce, per la prima gara casalinga dei giallorossi di Liverani.

Lecce-Verona sarà un'esclusiva televisiva di Sky Sport. Il match sarà trasmesso in diretta precisamente sul canale Sky calcio 4.

Il match tra Lecce e Verona potrà ovviamente essere seguito in grazie all'utilizzo di SKy Go. L'app è disponibile per il download su tablet, pc e smartphone.

Senza lo squalificato Farias, espulso contro l'Inter, Liverani si affida a Falco e Lapadula in avanti, con Mancosu alle loro spalle. A centrocampo Majer dovrebbe spuntarla su Shakhov, mentre Tachtsidid e Petriccione hanno il posto assicurato. Davanti a Gabriel spazio per Benzar, Rossettini, Lucioni e Calderoni.

Il Verona risponde con Tutino come unica punta del 3-4-2-1 di Juric: sulla trequarti spazio a Zaccagni e Verre. Ci saranno Faraoni e Lazovic come esterni, mentre Henderson e Veloso occuperanno il ruolo di interni. Kumbulla, Bocchetti e Rrahmani in difesa, tra i pali Silvestri.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Lapadula

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Bocchetti; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino