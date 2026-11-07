Come vedere Le Mans-Monaco con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 10 8 nov 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

Il Le Mans ospita il Monaco allo Stade Marie-Marvingt domenica 8 novembre 2026, in una sfida di Ligue 1 che vede i due club attraversare momenti molto diversi delle rispettive stagioni.

Il Le Mans di Patrick Videira arriva in un periodo difficile, avendo perso quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'ultima gara è stato sconfitto 2-0 dal Troyes e nelle ultime settimane ha faticato a trovare continuità.

Il Monaco occupa il settimo posto nella classifica di Ligue 1 e coltiva concrete ambizioni europee, anche se la squadra di Filipe Luis ha ottenuto risultati altalenanti. Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Paris FC in campionato, si è riscattata in settimana battendo 2-0 l'FC Nordsjælland in Conference League.

Lamine Camara è stato uno dei giocatori più influenti del Monaco in questa stagione. Il nazionale senegalese di 22 anni porta energia e qualità in entrambe le fasi di gioco e la sua presenza a centrocampo sarà fondamentale per il modo in cui il Monaco cercherà di controllare la partita allo Stade Marie-Marvingt.

Paris Brunner si è affermato come la prima scelta del Monaco in attacco in questa stagione: il 20enne si sta mettendo in luce in Ligue 1 e ha scavalcato attaccanti più esperti nelle gerarchie.

Il Le Mans dovrà fare a meno di diversi giocatori della prima squadra per infortunio. Le assenze limitano le opzioni di Videira e aumentano la pressione su una rosa che ha già faticato a ottenere risultati. Anche il Monaco deve fare i conti con alcuni problemi fisici in vista della partita.

Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli su come vedere Le Mans-Monaco in diretta, comprese le opzioni per la TV e lo streaming, l'orario d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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