Le Havre-Paris Saint-Germain: i dettagli della partita

Ligue 1 - Game Week 9 30 ott 2026 - 14:00 Stade Oceane

Il Le Havre ospita i campioni nella sfida di Ligue 1 di venerdì sera

Getty Images

Il Paris Saint-Germain fa visita al Le Havre allo Stade Oceane in una sfida di Ligue 1 che mette di fronte i campioni in carica e una squadra impegnata nella lotta nelle zone basse della classifica.

Il PSG arriva da cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni, tra cui il 4-2 sul Barcellona in Champions League che ne ha confermato le ambizioni su tutti i fronti. La squadra di Luis Enrique ha segnato con continuità in questa serie di partite, subendo appena sei reti in cinque incontri.

La settimana, però, ha portato anche brutte notizie. Khvicha Kvaratskhelia si è rotto il legamento crociato anteriore durante la partita contro il Barcellona e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico a Doha: la sua stagione è finita. Anche Marquinhos è alle prese con un problema alla coscia, ma Enrique ha chiarito di non avere intenzione di ricorrere in fretta al mercato per sopperire alle assenze.

Getty Images

Il Le Havre è ultimo in Ligue 1 e non ha ancora vinto in campionato in questa stagione. La squadra di Didier Digard ha perso 4-3 contro il Marsiglia nell’ultima partita, proseguendo una serie difficile che la lascia staccata in fondo alla classifica. Affronta questa sfida con quattro assenti per infortunio e una rosa dalle alternative ridotte.

Per il PSG, la trasferta a Le Havre è un’occasione per acquisire ulteriore slancio nella corsa al titolo. Una vittoria consoliderebbe la sua posizione nel gruppo di testa e manterrebbe alta la pressione sulle squadre che lo precedono.

Ultimi risultati

Le Havre AC: Ha sfiorato la rimonta nella sconfitta per 4-3 sul campo dell’Olympique de Marseille di domenica 25 ottobre, al termine di una partita ricca di emozioni. La doppietta di Josh Maja (77’ su rigore, 89’) e il goal di Lamine N'Diaye (86’) hanno quasi annullato uno svantaggio di quattro reti.

Paris Saint-Germain: Ha battuto l’Olympique Lyonnais per 2-0 al Parc des Princes lunedì 26 ottobre, grazie alle reti nel finale di Senny Mayulu (72’) e Mika Godts (84’).

Duello chiave: Josh Maja contro Willian Pacho

Attaccante decisivo e in forma: Josh Maja ha cambiato l’inerzia della partita al Vélodrome dopo essere entrato dalla panchina, segnando su rigore e trovando una seconda rete con una conclusione precisa nell’arco di dodici minuti. Il suo fiuto nell’area di rigore e la sua precisione sotto porta imporranno alla difesa parigina una marcatura attenta.

Getty Images

Pilastro difensivo: Il centrale ecuadoriano Willian Pacho è stato un punto fermo della difesa del PSG, che non ha subito goal contro il Lione: ha vinto diversi contrasti e completato 83 passaggi precisi. Pacho avrà il compito di seguire i movimenti di Maja e neutralizzare i contropiedi per vie aeree del Le Havre.

Notizie sulle squadre e rose

Didier Digard deve fare a meno degli infortunati Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele ed Elias Jelert. Non sono state confermate squalifiche per la squadra di casa e, prima del calcio d’inizio, non è stata indicata una probabile formazione.

Per Luis Enrique non risultano nuovi problemi fisici oltre a quelli già confermati nella rosa. Il PSG non ha squalificati per questa partita. Ulteriori aggiornamenti sulle squadre saranno aggiunti in prossimità del calcio d’inizio, se disponibili.

Stato di forma

Il Le Havre ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite ufficiali, in un’amichevole contro il Boulogne. In Ligue 1 ha perso tutte le ultime quattro gare, compresi il 3-1 contro l’Auxerre e il 4-3 contro il Marsiglia nell’incontro più recente. In quelle cinque partite ha segnato 11 goal e ne ha subiti 14, un dato difensivo che riflette le difficoltà della squadra di Digard.

Il PSG ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate in ogni competizione. Il risultato più recente è il 4-2 casalingo contro il Barcellona in Champions League; nello stesso periodo ha battuto anche il Manchester City per 4-2 in trasferta. In Ligue 1 non ha perso punti nelle ultime tre gare. In quei cinque incontri il PSG ha segnato 14 goal e ne ha subiti sei.

Precedenti

L’ultimo incontro tra i due club risale a febbraio 2026, quando il PSG ha vinto 1-0 allo Stade Oceane in Ligue 1. Negli ultimi cinque scontri diretti, il PSG ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio, segnando 11 goal e subendone cinque. Il Le Havre non ha mai battuto il PSG in questi incontri.