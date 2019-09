Le avversarie dell'Inter perdono pezzi: Semedo, Umtiti, Akanji e Schulz ko

Due giocatori del Barcellona (Umtiti e Semedo) e due del Borussia (Akanji e Schulz) si sono infortunati in Nazionale. Potrebbero saltare l'Inter.

Dopo la sosta per le Nazionali torneranno tutti i campionati d'Europa ma tornerà soprattutto anche la . Lo sa bene l', che in un girone molto complicato con , e Slavia Praga vuole fare bella figura.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

E proprio in questa sosta per le Nazionali, le due avversarie più temibili dell'Inter hanno perso qualche pezzo importante. Il Barcellona vede infatti infortunarsi Samuel Umtiti con la : problema al piede destro ed il centrale difensivo lascia Clairefontaine per fare ritorno in .

L'articolo prosegue qui sotto

Stesso discorso per Nelson Semedo, che ha lasciato il campo nel secondo tempo della partita contro la . Farà ritorno a Barcellona e poi si sottoporrà a nuovi esami più specifici nel corso della settimana.

Non sorride nemmeno il . Nella partita tra e , il terzino sinistro Nico Schulz si è lesionato il legamento della caviglia sinistra; mentre nella , il centrale di difesa Manuel Akanji ha rimediato un infortunio alla caviglia sinistra. I tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti. Tutti e due i giocatori faranno anche in questo caso nuovi esami.

L'Inter affronterà il Barcellona giorno 2 ottobre, mentre il Borussia Dortmund il 23 ottobre.