Lazio-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Lazio sfida in casa la SPAL nella 22ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Simone Inzaghi sfida in casa la di Leonardo Semplici nella 22ª giornata di . I capitolini sono terzi in classifica a quota 46 punti, con un cammino di 14 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte e devono ancora recuperare la sfida con il , gli emiliani si trovano in fondo alla classifica assieme a e con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 14 sconfitte.

Nei 15 precedenti disputati in Serie A fra le due formazioni in casa dell'Aquila, il bilancio è favorevole ai biancocelesti con 8 vittorie, 6 pareggi e un'unica affermazione esterna degli estensi. Quest'ultima è arrivata nel lontano 10 marzo del 1957, con un 2-1 per la squadra guidata da Tabanelli propiziato dalle reti di Firotto e Dido. Da allora sono arrivati 4 successi dei capitolini e 5 pareggi.

Analizzando tuttavia i risultati degli anni Duemila, si evince che la Lazio ha vinto appena 2 delle 5 partite giocate complessivamente contro la formazione di Ferrara, ottenendo per il resto un pareggio e 2 sconfitte, l'ultima delle quali nella gara di andata, decisa dai goal di Petagna e Kurtic dopo il vantaggio iniziale di Immobile.

Curiosamente all'Olimpico si affronteranno la squadra con la più alta percentuale realizzativa del campionato italiano, la Lazio (14,8%) e quella con la più bassa percentuale realizzativa, ovvero la SPAL (5,4%). L'Aquila arriva da un pareggio nel Derby con la che ha interrotto una serie positiva di 11 vittorie consecutive, mentre la SPAL è reduce da 3 sconfitte, fra cui quella nel Derby emiliano con il nell'ultimo turno, e un successo sull' .

Ciro Immobile è il capocannoniere del campionato con 23 goal, ed è il giocatore che ha segnato più goal nel torneo ai biancazzurri dal loro ritorno in Serie A nel 2017/18, Andrea Petagna, che non giocherà la gara per squalifica, è invece il bomber della SPAL con 8 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LAZIO-SPAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-SPAL

Lazio-SPAL Data: 2 febbraio 2020

2 febbraio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LAZIO-SPAL

Lazio-SPAL si disputerà il pomeriggio di domenica 2 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Antonio Giua della sezione di Olbia, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 32° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Lazio-SPAL sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 384 del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà affidata a Riccardo Gentile, che sarà coadiuvato da Fernando Orsi al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di vedere Lazio-SPAL in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, nel secondo invece basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una valida alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, inclusa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Nella difesa della Lazio potrebbe finire in panchina Luiz Felipe: al suo posto, influenzato Patric, ci sarà Bastos, che affiancherà Acerbi e Radu davanti al portiere Strakosha. Per il resto a centrocampo Simone Inzaghi confermerà Lazzari e Lulic sulle due fasce, Lucas Leiva in cabina di regia e Milinkovic-Savic e Luis Alberto come mezzali. Stop per Correa in attacco a causa di una contrattura muscolare. Out il 'Tucu', accanto a Immobile ci sarà spazio dal 1' per Caicedo. Fuori per infortunio anche Cataldi.

Semplici schiererà a specchio con il consueto 3-5-2 la SPAL. Squalificato il bomber Petagna, e infortunato il nuovo acquisto Cerri, in attacco giocherà dal 1' l'ex Floccari accanto a Di Francesco. In mediana, invece, possibile chance dal 1' per il 'Pata' Castro, appena prelevato dal , come mezzala sinistra, con Missiroli in regia e uno fra Dabo e Murgia ad agire da mezzala destra. Sulle corsie laterali agiranno invece Strefezza a destra e Reca sulla corsia mancina. In difesa forfait di Cionek per un problema al piede: davanti al portiere Berisha giocheranno dal 1' Tomovic e Bonifazi ai lati di Vicari.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Floccari, Di Francesco.